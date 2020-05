Pôle emploi Dordogne : une hausse 24,2 % du nombre de demandeurs d'emploi au mois d'avril

La Dordogne n'est pas épargnée par la crise économique qui touche la France. Le département voit son nombre de chômeurs s'envoler au mois d'avril. Pôle emploi a enregistré une hausse des inscrits en catégorie A, c'est à dire sans activité, de 24,2 % en avril par rapport à mars 2020. Cela porte à 25 170 le nombre de personnes sans emploi dans le département. Cette hausse est de 27,4% en Nouvelle-Aquitaine.

Une hausse plus forte qu'au niveau national

Le nombre d'inscrits en catégorie B (une activité réduite de 78 heures maximum) et C (une activité réduite de plus de 78 heures) est en forte baisse en revanche. Moins 27,9 % pour les demandeurs en catégorie B et moins 26,8 en catégorie C.

Si on additionne ces trois catégories, le nombre d'inscrits a progressé de 4,2% au mois de mai en Dordogne pour atteindre les 34 530 demandeurs d'emploi. Au niveau national, la hausse historique est de +22,6 % du nombre de chômeurs sans activité par rapport à mars. C'est 843 000 chômeurs en plus en avril.