Pôle Emploi lance un numéro dédié pour la cueillette des pommes dans le sud Sarthe

La Flèche, France

C'est une première, avec des dizaines d'emplois à la clef : afin de faciliter la vie de ceux qui voudraient postuler pour la cueillette des pommes dans le sud Sarthe, l'agence Pôle Emploi de La Flèche met en place un numéro de téléphone dédié. Le 02 43 48 55 52 sera accessible pendant quinze jours à compter de ce lundi 12 août 2019, de 14H à 16H.

Deux mois de travail à temps plein

"On a quelques dizaines de postes encore à pourvoir, notamment sur les communes de Thorée les Pins et Villaines sous Malicorne", indique Valérie Avril, responsable d'équipe à Pôle Emploi. "Cela représente entre un quart et un tiers des besoins des arboriculteurs. C'est vraiment une occasion pour les gens du sud Sarthe de trouver un contrat près de leur domicile et de travailler deux mois à temps plein sans compétence particulière".