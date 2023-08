Pôle Emploi lance un service pour aider les saisonniers à trouver un logement en Bretagne

Une solution de plus pour les saisonniers face à la galère du logement en Bretagne. Sur son site internet, Pôle Emploi a lancé ce mercredi 2 août un service de référencement et de mise en relation entre hébergeurs et travailleurs saisonniers. Grâce à cette initiative, il est désormais possible de trouver un logement à prix raisonnable à proximité de nombreux lieux touristiques.

La Bretagne, région pilote pour cette initiative

C'est l'une des raisons pour lesquelles le recrutement en Bretagne a été compliqué cette année pour nombre de chef d'entreprise, le manque d'hébergements abordables pour les travailleurs saisonniers. La Bretagne étant la première région agricole de l’hexagone, les besoins en saisonniers sont nombreux. Pour ces deux raisons, Pôle Emploi a choisi la Bretagne comme région pilote pour lancer cette initiative d'accès au logement pour travailleurs saisonniers.

Sur le site de Pôle Emploi, les saisonniers peuvent désormais accéder à une plateforme pilote recensant les solutions de logement saisonnier en Bretagne . Grâce à une cartographie intuitive, on peut identifier rapidement les établissements qui proposent des hébergements proches de notre lieu de travail.

La plateforme propose d'ores-et-déjà plus de 1 000 logements pour les saisonniers dans près de 60 lieux d’hébergement dans des villes telles que Vannes, Quiberon, Cancale, Brest, Dinard, Pont-l’Abbé, La Trinité-sur-Mer, Paimpol, Concarneau, Saint-Brieuc, Carhaix et d’autres places bretonnes concernées par la problématique du logement des travailleurs saisonniers.