Pôle emploi : "pour moi, ils ne servent à rien" regrette une jeune Stéphanoise, au chômage depuis huit ans

Pôle emploi a été "une réelle avancée pour les demandeurs d'emploi et les entreprises", néanmoins il présente un "dysfonctionnement évident de notre service public de l'emploi". C'est la conclusion du rapport présenté à l'Assemblée nationale ce mardi par le député LR des Vosges Stépane Viry. Son but : connaître les fonctionnements et les dysfonctionnements de Pôle emploi, dix ans après sa création née de la fusion de l'ANPE et de l'Assedic.

Dans ses conclusions, Stéphane Viry s'inquiète de la charge de travail très importante des agents de Pôle emploi : le portefeuille moyen des agents a augmenté de 23% en deux ans, selon lui qui souligne qu'en 2016, deux chômeurs sur trois 'suivis' n'avaient toujours pas eu d'entretien avec leur conseiller.

Et cela risque de ne pas s'améliorer puisque 800 postes équivalent temps plein vont être supprimés cette année à Pôle Emploi au niveau national. Une grève a d'ailleurs été annoncée par les syndicats de Pôle emploi le 19 mars prochain.

Devant la maison de l'emploi de Saint-Etienne, de nombreux chômeurs ont bien conscience des difficultés de Pôle emploi et ne comptent pas sur la structure pour trouver du travail.

C'est le cas de Nadia, qui a déchanté depuis son inscription à Pôle emploi il y a huit ans. Elle ne se sent absolument pas épaulée "jusqu'à présent c'est moi qui ait trouvé tous mes emplois. Dès que j'avais besoin d'eux il n'y avait aucune aide (...) pour moi, ils ne servent à rien". C'est également le sentiment de Camille, 25 ans, titulaire d'un master 2 en management de projet. Elle est inscrite depuis 6 mois à Pôle emploi. "Pôle emploi pour moi c'est juste un intermédiaire pour recevoir des allocations (...) ils ne sont pas assez nombreux., ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens, les pauvres.... c'est le taf des agences d'interim plutôt maintenant de trouver du taf aux gens".