Pôle emploi prévoit une vague d'embauches en CDI pour la Normandie en 2019

Normandie, France

Un quart des entreprises normandes prévoient de recruter au moins un salarié en 2019. La région peut ainsi s'attendre à 111 650 nouvelles embauches cette année. Ce sont les chiffres qui ressortent de l'étude dévoilée par Pôle Emploi ce matin. A titre de comparaison, seuls 15 % des établissements normands prévoyaient des embauches en 2016. Particularité normande également : les entreprises de plus de 200 salariés sont à la pointe de ces ambitions de recrutement. Les établissements de 1 à 4 salariés sont également très motivés à recruter.

La bonne nouvelle vient surtout des contrats stables. Les CDI représentent à eux seuls 50 % des perspectives d'embauche, contre 35 % en 2017. Le nombre de contrats saisonniers, lui, reste stable (27% des projets d'embauches), malgré l'organisation de l'Armada à Rouen en juin prochain. A noter que certaines de ces embauches serviront à couvrir des remplacements, et ne correspondront pas à des créations de poste.

Le secteur des services à la personne s'annonce particulièrement prometteur avec 47 600 projets de recrutement. Les métiers du médico-social seront les plus recherchés, plus encore que dans le reste du pays. La construction représente un autre secteur d'embauches importantes pour la Normandie, dans des proportions similaires à la moyenne française.

Certaines offres d'emplois ne trouveront pas preneur !

En revanche, tous les territoires ne bénéficient pas de cette hausse de recrutement à part égale. La Manche (où 27,3 % des établissements envisagent de recruter) et le Calvados (27,4 %) seront particulièrement dynamisés cette année, tandis que les recrutements seront légèrement plus timides dans l'Eure (23,5 %). Les bassins de Rouen et Caen rassemblent à eux seuls un tiers de ces nouvelles embauches.

Mais surtout, revers de la médaille, les recruteurs craignent de ne pas arriver à pourvoir leurs offres d'emploi. 50 % de ces embauches s'annoncent difficiles selon eux, un chiffre en hausse dans tous les secteurs d'activités. Deux secteurs sont particulièrement marqués : celui de la construction (75 % des offres d'emplois) et celui des services aux entreprises (60 %).

Les causes selon Pôle Emploi : une pénurie de candidats, ou alors un manque de qualifications chez les postulants. Enfin, les contraintes liées à certains métiers constituent des freins importants : la distance, les horaires, la pénibilité, ou encore le salaire proposé rebutent parfois les candidats potentiels.

Des craintes pas toujours fondées, rassure Pôle Emploi : en 2018, sept propositions d'embauches sur dix ont finalement trouvé preneur.