Plusieurs agences de Pôle emploi ont organisé des sessions de recrutement sur le modèle du télé-crochet "The Voice" confirme ce jeudi franceinfo après les révélations du site internet StreetPress.

Plusieurs agences de Pôle emploi ont organisé des sessions de recrutement sur le modèle du télé-crochet "The Voice", a appris franceinfo auprès d'un syndicat de Pôle emploi à Castres (Tarn), confirmant une information du site StreetPress.

Lors de ces séances intitulées "This is the job", les demandeurs d'emploi devaient convaincre un jury de professionnels leur tournant le dos comme dans l'émission diffusée sur TF1. Tous les codes du jeu, y compris les buzzeurs sur lesquels les recruteurs appuient s'ils sont séduits, étaient reproduits.

Pôle emploi "fait n'importe quoi pour paraître moderne"

D'après le site d'information StreetPress, ces "entretiens d'embauches" ont eu lieu dans au moins huit agences Pôle emploi ces derniers mois pour placer des soudeurs, des ouvriers d'abattoir ou du bâtiment.

"Il y a dérapage" a réagi Frédéric Morlot, du syndicat SNU-Pôle emploi à Castres sur franceinfo estimant que Pôle emploi "fait n'importe quoi pour paraître moderne." "Quand vous êtes demandeurs d'emploi et que votre conseiller vous appelle, bien sûr que vous allez accepter ce qu'on vous propose."

"Renouveler les codes du recrutement"

Contactée par franceinfo, la direction de Pôle emploi a expliqué que l'objectif était "de valoriser les compétences". Pôle emploi "expérimente des démarches pour dépasser le CV, lutter contre les discriminations et les stéréotypes qui sont des freins à l’embauche".

Ces initiatives "locales" de recrutement à l’aveugle sont portées par "la volonté de renouveler les codes du recrutement", et se font "toujours sur la base du volontariat" des demandeurs d'emploi a assuré la direction. Cette initiative "maladroite" était "inspirée par une démarche bienveillante".

Face à l'émoi suscité par l'expérience, l'établissement public a décidé "de suspendre ce type d’opération".