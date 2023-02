Pôle Emploi : un droit d'alerte pour "danger grave et imminent" déclenché par deux syndicats

Sur l'année 2022, rien que sur la région Auvergne Rhône-Alpes, plus de 1.600 incidents ont été enregistrés chez Pôle Emploi dont 13 agressions physiques. Et les agents sont aussi confrontés à des demandeurs d'emplois qui leur expriment leur intention de se suicider : près de 250 faits signalés sur la région. Mais c'est bien au niveau national qu'a été déclenché ce droit d'alerte pour danger grave et imminent par les syndicats FO et SNU.

Un travail a été engagé sur la sécurité des agences après l'assassinat de Patricia Pasquion le 28 janvier 2021 sur le site Victor Hugo de Valence. "La réponse ne porte que sur la sûreté" regrette Catherine Albout, déléguée syndicale SNU-FSU au niveau régional, "c'est de la vidéosurveillance, des dispositifs pour que les collègues puissent donner l'alerte s'ils sont en situation de danger, ce sont des plaintes plus systématiques, un contact avec les forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir plus rapidement. L'employeur se réfugie derrière l'argument d'une société plus violente de manière générale, mais il ne s'interroge pas du tout sur en quoi nos mécanismes, notre organisation, nos modes de délivrance du service peuvent aussi être à l'origine de tensions avec nos usagers."

Prévenir la colère des usagers en changeant les procédures

Le syndicat SNU-FSU souligne par exemple qu'il serait pertinent de mettre à l'accueil des agences plus d'agents spécialistes de l'indemnisation puisque la plupart des demandeurs d'emplois qui se présentent ont des questions sur ce point-là. Peut-être aussi faudrait-il faire appel à des profils de médiateurs. Le dogme du "tout numérique" et l'obligation de s'inscrire à Pôle Emploi via internet posent aussi question : "ça déshumanise les relations avec les usagers" argumente Christophe Moreau, secrétaire de la commission Santé et Sécurité au Travail, et également représentant du SNU, "j'en ai fait l'expérience dernièrement avec mon garçon, qui pourtant n'est pas éloigné du numérique. Mais se retrouver à distance devant un outil, qui parfois ne s'ouvre pas sur certains navigateurs, puis appeler le 3949 pour essayer de trouver une solution et s'entendre dire qu'on n'est pas habilité à nous répondre parce qu'on n'a pas encore fait l'inscription. Cela peut mener à l'incompréhension, à l'énervement même. Voilà le type de système ubuesque que Pôle Emploi doit réinterroger pour faire baisser les agressions."

Les conseillers Pôle Emploi se retrouvent aussi en première ligne pour appliquer des réformes incomprises : "on a à faire à une diminution drastique de l'assurance chômage donc à plus de précarité" analyse Catherine Albout, "on déploie des plans gouvernementaux qui ciblent des publics très éloignés de l'emploi, avec de multiples convocations, des courriers qu'ils ne comprennent pas toujours, de nombreux contrôles qui tendent nos relations avec les usagers."

Les deux syndicats ont déclenché un droit d'alerte pour danger grave et imminent le 2 février dernier - Communiqué FO et SNU Pôle Emploi

L'avocat des soeurs de Patricia Pasquion, Me Hervé Gerbi, rebondit sur ce droit d'alerte : "il s'inscrit dans le prolongement de la plainte contre X et visant les manquements de Pôle Emploi , déposée par les soeurs de Patricia Pasquion, agent de Pôle Emploi tuée par Gabriel Fortin, surnommé "le tueur de DRH". Nous espérons que cette procédure permettra de rapidement trouver les solutions pour assurer la sécurité des agents Pôle Emploi dans un contexte économique et social difficile."