Pôle emploi va créer des listes de demandeurs d'emploi pour les secteurs en tension

Face aux difficultés de recrutement, chacune des 900 agence de Pôle emploi va créer à partir de ce lundi un "vivier" de demandeurs d'emploi employables rapidement dans les secteurs les plus "en tension", comme l'hôtellerie-restauration, le transport et le sanitaire et social.

Sans surprise, l'hôtellerie-restauration fait partie des secteurs les plus en tension.

Des listes de demandeurs d'emploi secteur par secteur, à Pôle emploi à partir de ce lundi. Dans les quelques 900 agences disséminées sur tout le territoire français : un "vivier" de demandeurs d'emploi employables rapidement dans les secteurs les plus "en tension". Dans des documents internes consultés par Mediapart et l'AFP, l'opérateur public évoque la mise en place d'"un vivier de candidats motivés et prêts à l'emploi ou susceptibles de l'être moyennant une action rapide d'adaptation".

Concrètement, un document daté du 25 août identifie 23 métiers comme "particulièrement en tension", c'est-à-dire "générant un nombre d'offres d'emploi significatif sans susciter des candidatures en nombre suffisant". Ces métiers sont répartis dans trois secteurs, hôtellerie/restauration, santé/social et transport, et vont de cuisinier à infirmier en passant par livreur.

Le document évoque une "mise en oeuvre opérationnelle" du plan à la date du 19 septembre. A cette date, un portefeuille de suivi de 150 à 200 candidats sera crée dans chaque agence. La direction devait officialiser le projet jeudi dernier en le présentant aux représentants du personnel, et le document envoyé aux syndicats annonce le lancement d'une campagne de communication nationale le 7 octobre.

Un grand nombre de demandeurs d'emploi aujourd'hui inscrits dans ces métiers peu attractifs cherchent à se réorienter

Inquiétude des syndicats

Pour Michel Breuvart, du SNU-FSU, le problème ne vient pas tant d'un manque identification des profils, mais d'un manque pur et simple de candidats intéressés par ces secteurs : "Aucune leçon n'est tirée de la crise Covid qui a vu des milliers de travailleurs dans ces secteurs d'activités se détourner de ces métiers", s'agace-t-il, pointant "des conditions de travail souvent désastreuses dans ces secteurs".

Par ailleurs selon lui cela "accrédite une nouvelle fois dans l'opinion publique l'idée qu'un certain nombre de demandeurs d'emploi se complait dans le chômage alors que des postes restent vacants". Dans un contexte de chômage en nette baisse, "le marché du travail se tend", constate Stéphane Berger, directeur adjoint de Pôle emploi Ile-de-France. "La difficulté, c'est de trouver des candidats et des compétences dans les entreprises", ajoute-t-il. "Un grand nombre de demandeurs d'emploi aujourd'hui inscrits dans ces métiers cherchent à se réorienter", abonde Guillaume Bourdic de la CGT Pôle Emploi, invité sur franceinfo.

Certains conseillers Pôle emploi s'inquiètent aussi visiblement de ce que cette demande va "changer considérablement l'activité des conseillers à l'emploi", selon les mots de Guillaume Bourdic. "On va nous demander de ne faire que du recrutement, sous menace de sanctions, et non de l'accompagnement à l'emploi qui est notre métier d'origine", dit-il encore. "Nous ne sommes pas là pour contraindre ces demandeurs d'emploi à obéir à des offres ou des métiers qui ne leur correspondent pas", insiste Guillaume Bourdic.

Plusieurs syndicats, dont la CGT Pôle Emploi, appellent donc à la grève le 29 septembre. Pas seulement en réaction à cette demande de constitution de vivier, mais plus généralement contre ce qui constitue "une attaque du gouvernement contre les demandeurs d'emploi", "la contre-réforme de l'assurance chômage et encore la réforme de l'accompagnement du RSA", explique Guillaume Bourdic.

Le gouvernement avait lancé à l'automne 2021 un plan de réduction des tensions de recrutement, passant notamment par le déblocage de 1,4 milliard d'euros, pour former davantage de salariés et demandeurs d'emploi. Depuis, le nouveau ministre du Travail Olivier Dussopt a indiqué vouloir "accentuer" les efforts.