Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, annonce le versement d’une prime exceptionnelle de fin d’année, dite "prime de Noël", pour 2,5 millions de foyers les plus modestes, à partir du 15 décembre.

La prime de Noël aux plus modestes sera versée les 15 et 16 décembre

Pôle Emploi versera la prime de Noël pour les plus modestes le 16 décembre.

L'aide exceptionnelle de fin d'année, dite "prime de Noël", est reconduite cette année pour les foyers plus modestes. Cette prime sera versée la semaine précédant les fêtes de Noël, à savoir le 15 décembre pour les bénéficiaires du RSA et le 16 décembre pour les autres bénéficiaires.

2,5 millions de foyers doivent en bénéficier. Son montant sera forfaitaire pour les bénéficiaires de l’ASS ou de l’AER, à hauteur de 152,45 euros (76,22 € pour Mayotte). S’agissant des bénéficiaires du RSA, son montant variera en fonction de la composition de leur foyer.

Le barème de la prime pour les foyers bénéficiaires du RSA :

Personne isolée : 152,45 €

2 personnes (couple sans enfant ou personne isolée avec un enfant) : 228,67 €

3 personnes (personne isolée avec deux enfants ou couple avec un enfant) : 274,41 €

4 personnes : personne isolée avec trois enfants : 335,39 € OU couple avec deux enfants : 320,14 €

5 personnes : personne isolée avec quatre enfants : 396,37 € OU couple avec trois enfants : 381,12 €

6 personnes : personne isolée avec cinq enfants : 457,35 € OU couple avec quatre enfants : 442,10 €

Par personne supplémentaire : 60,98 €

L'aide sera versée par Pôle Emploi pour les bénéficiaires de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et formation (ASS-F, l’allocation équivalent retraite (AER), la rémunération publique de stage (RPS), la rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE) et l’aide à la création et la reprise d'entreprise (ACRE-ASS). Pour recevoir cette prime, vous n'avez pas besoin d’en faire la demande à Pôle emploi. Le paiement est automatique. Bon à savoir : vous avez droit à la prime de Noël même si vous avez reçu l'aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros versée par Pôle Emploi fin novembre.

Contrairement à l'année dernière, la prime des bénéficiaires du RSA sera versée par la Caisse d'allocation familiale (CAF) ou la Mutualité sociale agricole (MSA). Là encore, il n'y a aucune démarche à effectuer.