Polémique autour du 5, le restaurant du musée de Grenoble, entre la Ville et l'ancien gérant

Depuis 2000, Pierre Pavy gère, en DSP, délégation de service publique, comprenez en gérance, le 5. Pierre Pavy, 74 ans, est connu comme le loup blanc à Grenoble. Dans ce lieu, il a affiché toutes les Une de Charlie Hebdo, employé des repris de justice ou des migrants, organisé des repas de Noël pour les SDF.

ⓘ Publicité

660 000 clients accueillis en 22 ans

Bref un homme de gauche qui aujourd'hui se dit blessé au cœur par la façon dont l'aventure s'arrête et qui accuse la Ville de ne jamais l'avoir reçu pour trouver une solution. "En 22 ans, dans ce restaurant, nous avons reçu 660 000 clients, employé 400 salariés. nous faisons un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros par an. Lors de l'expo Bonnard, par exemple, nous avons bossé comme des fous, alors que nous n'arrivions pas à recruter du personnel, pour que le restaurant reste ouvert. Et voilà comment nous sommes remerciés !" s'indigne Pierre Pavy.

L'intérieur du 5, lors d'un repas de Noël pour les plus précaires, en 2016 © Radio France - Laurent Gallien

Une fermeture fatale de 5 mois pour travaux

Pierre Pavy gère trois autres restaurants avec sa fille, mais le 5, c'était son "bébé". "Quand la Ville nous a dit qu'elle allait faire des travaux de mise aux normes, on leur a expliqué que si nous restions fermés 5 mois, on ne s'en remettrait pas ! Il a fallu qu'on vide tout et qu'on loue un local à nos frais, nous avons dû salarier quatre de nos employés qui ne voulaient pas aller travailler dans nos autres restaurants. Nous n'avons pas touché de chômage technique pour eux, et tout cela a été à nos frais. Soit plus de 90 000 euros. Ensuite, pour rouvrir, on aurait dû encore emprunter pour racheter du matériel et relancer le restaurant, mais la banque ne nous a pas suivis."

Eric Piolle aux abonnés absents

Pierre Pavy explique que personne de la Ville ne l'a appelé pour essayer de trouver une solution à l'amiable, à commencer par le maire écologiste Eric Piolle, avec lequel il entretenait pourtant une relation amicale depuis plusieurs années : "J'existe, on peut me joindre quand on veut. On va sur internet, on a mon mail et mon portable ! Je n'ai jamais eu un coup de fil d'Eric, je lui ai envoyé des courriers, il ne répond jamais !"

Réponse par communiqué de la Ville de Grenoble

De son côté, la Ville de Grenoble nous a répondu par communiqué, dont nous publions quelques extraits : "A la restitution du chantier, le 30 août 2022, l'équipe du restaurant a exprimé sa satisfaction vis-à-vis des travaux effectués et n'a manifesté aucune intention de ne pas reprendre l'activité, comme la convention qui nous lie l'y oblige. Quelques semaines plus tard, la Ville apprenait par voie de presse et par un courrier envoyé en parallèle la décision de cesser l'activité."

Près de 500 000 euros réclamés par la Ville

Or, Pierre Pavy avait encore 5 ans à faire, selon la convention de DSP. On peut lire dans le communiqué de la Ville : " Après une mise en demeure restée sans effet, la Ville, conformément aux termes contractuels et afin de préserver ses droits, a été contrainte de résilier elle-même cette convention et de demander le versement d'une indemnité par le restaurateur, dont le calcul du montant a été prévu par la convention elle-même."

En clair, la Ville réclame à Pierre Pavy près de 500 000 euros . Elle a également lancé un appel d'offre, qui s'est terminé mi janvier, pour trouver un successeur à Pierre Pavy et rouvrir le 5 au plus vite.

Vue sur le 5, le restaurant du musée de Grenoble, propriété de la Ville. - Google maps

Un comité de soutien en cours de création

Pierre Pavy, qui dit avoir accusé le coup dans un premier temps, a choisi de contre-attaquer avec ses avocats. "On ne peut pas se laisser faire comme cela, on va déposer plainte devant le tribunal administratif. Et nous verrons bien qui gagnera." lance-t-il, un brin bravache.

Un comité de soutien vient également se créer pour épauler le célèbre restaurateur grenoblois. "Une page Facebook va se mettre en place. Un livre d'or sera ouvert dans nos autres restaurants. Quelques mots nous feraient plaisir, comme : on est avec toi !" conclut Pierre Pavy.