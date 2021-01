Politique de la ville : deux milliards d'euros supplémentaires pour les quartiers prioritaires

Après "l'appel au secours" d'une centaine d'élus de tous bords en novembre 2020, inquiets de la "détresse sociale et économique" des quartiers, la réponse du gouvernement sera détaillée vendredi 29 janvier à Grigny (Essonne) lors d'un déplacement du Premier ministre Jean Castex accompagné par une partie de son gouvernement.

L'exécutif prévoit notamment deux milliards d'euros supplémentaires pour "débloquer des projets en attente de financements, notamment des gros quartiers à Marseille ou en Ile-de-France", précise Matignon. Ces deux milliards d'euros viennent s'ajouter aux 1 % du plan de relance, soit 1 milliard d'euros, déjà promis. En tout, Jean Castex dévoilera vendredi 15 mesures touchant à la sécurité, au logement, à l'éducation ou l'emploi.

Une mesure sera particulièrement scrutée par de nombreux maires, l'annonce des communes retenues pour les sept "quartiers de reconquête républicaine" où 180 policiers et gendarmes arriveront en renfort. 300 médiateurs et autant d'éducateurs spécialisés seront également envoyés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Le Premier ministre annoncera aussi à Grigny une liste de 46 nouvelles "cités éducatives", en plus des 80 existantes, qui visent à améliorer la réussite scolaire dans les quartiers. Sur le volet éducation, les dispositifs de "vacances apprenantes" et de "quartiers d'été" vont également être reconduits. 100 millions d'euros serviront à améliorer les équipements sportifs de ces communes et 30 millions d'euros seront consacrés au recrutement de 500 conseillers Pôle emploi dans 66 agences.