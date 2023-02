Pollution de l'air : à Strasbourg il existe une prime air bois pour changer son chauffage

Catherine est en pleine rénovation de sa maison. Fenêtres double vitrage, laine de verre et surtout, le chauffage. "Actuellement j'ai une cheminée à foyer ouvert. Avec ce type de chauffage, la chaleur ne se diffuse pas bien. J'ai opté pour un insert fermé". Pour alléger le coût de cette nouvelle installation, elle a fait la demande de prime air bois, proposé par l'Eurométropole de Strasbourg et l'ADEME. "Avec cette prime plus la prime renov', cela me revient à 6 500 euros au lieu de 7 900." Catherine a bénéficié de 600euros de remise, sans critères de revenu. Pour toucher une prime supérieure à 600 euros - elle peut aller jusqu'à 1 600 - il faut justifier d'un salaire modeste.

Jusqu'ici, seuls 150 foyers ont bénéficié de cette prime. "Ce fond est destiné à remplacer 1000 appareils" souligne Vincent Zech, chargé de mission énergies renouvelables à l'agence du climat à Strasbourg, institution qui instruit les dossiers. Il encourage vivement les particuliers à en faire la demande, "pour réduire les factures d'électricité, économiser l'énergie et réduire la pollution", après les quelques jours de forte concentration de particules fines en Alsace . Vincent Zech rappelle que le chauffage au bois individuel représente à l'année "un tiers des émissions de particules fines PM 2,5. Il y a vraiment un enjeu de qualité de l'air notamment en hiver quand l'air stagne en ville comme ces derniers jours."

Jusque fin 2024

Pour toucher cette prime, il faut se rendre sur le site mis à disposition par l'Eurométropole . Les critère sont les suivants : résider dans l'une des 33 communes de l'Eurométropole, être propriétaire de son logement et y habiter, remplacer un ancien chauffage antérieur à 2002 ou à foyer ouvert, s'engager à détruire l'ancien et le remplacer par un nouveau labélisé Flamme verte.

Changer son chauffage, c'est un geste pour l'environnement mais aussi pour sa santé rappelle le chargé de mission : "un appareil trop vieux peut provoquer des maladies cardio vasculaire et respiratoires notamment sur les enfants et les plus âgés". Ne tardez pas à faire votre demande. La prime est disponible jusque fin 2024 mais les délais d'installation vont de neuf mois à un an.