Pommes à cidre : une récolte 2021 de qualité malgré les aléas climatiques

En Mayenne, la récolte de pomme à cidre touche à sa fin. Chaque année dans le département, près de 20.000 tonnes de pommes sont ramassées (40.000 au niveau régional). Cette récolte 2021, Une récolte s'annonçait mauvaise en quantité à cause de la météo : du gel en début d'année, et de fortes chaleurs au printemps.

Quel est le bilan définitif de la récolte ? "ll y a eu un épisode de gel au printemps et une très belle floraison malgré tout. Mais au mois de mai, les conditions climatiques n'ont pas favorisé la fécondation des fleurs. Donc bon an, mal an été après, on est arrivé au mois de septembre avec une impression mitigée sur les volumes de récolte. Et au final, on a eu des conditions météos favorables cet été. Ce n'était pas très ensoleillé pour les touristes, mais très intéressant pour le pommier" explique Denis Rouland, producteurs de pommes à Andouillé et président de l'association des Cidres de Loire.