Pommes du Limousin : des pertes plus importantes que prévu, un manque de main d'œuvre criant

Les pommiculteurs de l'AOP Pommes du Limousin font grise mine. Les pertes à cause du gels de la fin printemps sont plus importantes que celles annoncées. Il y a aussi un gros problème chez les saisonniers qui ne sont pas venus en nombre suffisant cette année.

Cette année était redoutée par les pommiculteurs, pas épargnés par le gel du mois d'avril. Un gel qui n'a épargné personne dans le Limousin. Les récoltes ont débuté ces derniers jours et les premières tendances ne sont pas très positives.

"On s'attendait à des pertes de 15-20%, finalement on sera au-dessus de 20%", assure Laurent Rougerie, le président de l'AOP Pomme du Limousin. "Nous avons aussi été touchés par les ravageurs. Les pommes sont plus petites cette année mais restent de bonne qualité."

Un recrutement inégal

Certains pommiculteurs font aussi face à un manque de main d'œuvre. "Si nos pommes pourrissent ou chutent, c'est pire que tout", s'alarme Laurent Rougerie.

La situation n'est pas la même entre le sud Haute-Vienne, aujourd'hui bien pourvu en cueilleurs, et la Corrèze, où de nombreux producteurs en cherchent encore. Pour le directeur de Pole emploi à Saint Yrieix la Perche, il y a une répartition inégale des cueilleurs : "Il faut plus de 4000 cueilleurs pour soutenir l'AOP Pommes du Limousin, on a besoin d'un quart dans le sud Haute-Vienne. Le problème est que la majorité des candidats sont à Limoges et pas à Brive."

Les pommiers du Limousin vont produire moins de pommes cette année. © Radio France - Jérôme Ostermann

La filière tente de séduire les saisonniers en promettant des conditions de travail moins difficiles. Des navettes gratuites ont par exemple été mises en place entre Limoges et les vergers. Certains producteurs ont aussi acheté une machine d'assistance au ramassage des pommes.

Pour attirer plus, l'idée pourrait-être aussi d'augmenter les salaires de ces précaires ? Difficile à entendre du côté des producteurs qui invitent plutôt à regarder du côté des marges des intermédiaires et de la grande distribution.