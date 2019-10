Pompiers en colère : à Pau, manifestation en plein conseil d'administration

Le coup était tenu secret. Ce jeudi vers 15 heures, une centaine de pompiers est venue manifester son mécontentement sous les fenêtres du SDIS de Pau (service départemental d'incendie et de secours) alors que se tenait au même moment à l'intérieur le conseil d'administration de la structure. Après avoir fait hurler une sirène, la délégation de pompiers en colère est entré à la rencontre des élus.

"Nos représentants syndicaux ne nous maîtrisent plus"

Patrick Mail, représentant UNSA des sapeurs-pompiers au conseil d'administration a lu une lettre ouverte résumant le ras-le-bol de ses collègues en grève depuis plus de trois mois, et les difficultés à faire entendre leurs revendications : "Vous êtes en boucle" a-t-il reproché à Jean-Pierre Mirande, le président du SDIS 64, et à Christian Vedelago, le directeur de cabinet du Préfet.

"On est des clignotant d'alerte" a aussi assuré Patrick Mail aux élus présents alors qu'un pompier en colère a prévenu : "Nos représentants syndicaux ne nous maîtrisent plus". "Je connais le problème, mais je n'accepte pas le fonctionnement" a de son côté reproché Jean-Pierre Mirande aux sapeurs-pompiers, qui après une dizaine de minutes ont laissé les membres du conseil d'administration se pencher sur les derniers échanges de proposition.

Patrick Mail : "On est contre un mur, il faut trouver des solutions" Copier

Le dialogue a été difficile avec Jean-Pierre Mirande, le président du SDIS (à gauche sur la photo). © Radio France - DG

Entres autres revendications, les pompiers du 64 n'acceptent pas la baisse des effectifs dans les casernes, le "POJ" (pour potentiel opérationnel journalier), la direction leur propose l'embauche de 42 pompiers dans les trois ans, alors qu'eux en voudraient 97. "On attend toujours qu'ils prennent réellement conscience de la situation" regrette Laurent Lafargue, délégué syndical du syndicat autonome des pompiers.