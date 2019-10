Pompiers et urgentistes de Laval en appellent au soutien des habitants pour défendre le service public

Urgentistes et pompiers de Laval tirent la sonnette d'alarme ensemble ce samedi 5 octobre. Ils sont allés à la rencontre des Lavallois, place du 11-Novembre, pour leur demander du soutien. Ces professions, toujours en grève, réclament de meilleures conditions de travail et dans l'intérêt de tous.

Laval, France

Pompiers et urgentistes de Laval étaient ensemble pour défendre le service public. Les deux professions, toujours en grève, sont allées à la rencontre des Lavallois dans la matinée de ce samedi 5 octobre, place du 11-Novembre.

Un café rencontre était organisé pour expliquer leur manque de moyens, leurs difficultés au quotidien et surtout pour prévenir que c'est la santé de tous qui est en jeu. Ce rendez-vous a montré que beaucoup de Lavallois comprennent la situation, ils soutiennent leurs pompiers et leurs urgentistes.

Des cartes de soutien aux pompiers envoyées de toute la France au chef de l'Etat

Aucun pompier ou urgentiste n'avait d'uniforme sur le dos mais des ballons blancs pour les urgences et des ballons rouges pour les pompiers étaient accrochés sur le stand, juste à côté des feuilles de pétition. Il y avait une pétition pour soutenir les urgences et une carte à envoyer au président de la République, en soutien avec les pompiers.

Déborah a signé la pétition alors qu'elle a déjà rempli cette carte de soutien il y a plusieurs semaines. "J'ai des pompiers dans ma famille et je connais leurs conditions de travail. Je suis donc assez sensibilisée à cela", explique la jeune femme.

Jacqueline, une autre Lavalloise, a vu de ses propres yeux les difficultés aux urgences et leurs conséquences sur la prise en charge des patients. "Je suis déjà allée aux urgences et malheureusement, je n'ai pas toujours été bien accueillie. On attend des heures et des heures, on nous laisse sur un lit dans un couloir. Il y a un manque de personnel", analyse-t-elle.

Ballons blancs pour les urgences et ballons rouges pour les pompiers ornaient le stand. © Radio France - Aurore Richard

Urgentistes et pompiers préviennent que la situation risque d'empirer. Anne-Sophie a pourtant déjà l'impression que ces professions sont dans la zone rouge :

C'est angoissant et stressant de savoir que si on appelle les pompiers, ils ne pourront peut-être pas venir parce qu'ils manquent d'effectifs

Le message des pompiers et urgentistes était clair, et fort ce samedi. Si rien n'est fait, "apprenez les gestes d'urgences, vous allez bientôt devoir vous débrouiller seuls".

Près d'un millier de signatures de soutien ce samedi

"Moins de pompiers, cela veut dire que les délais d'intervention vont être allongés. Si on enlève une ambulance, les délais vont aussi être allongés donc les gens devront, à un moment ou un autre, se débrouiller seuls en attendant qu'une ambulance qui fera 20 kms arrive", décrit Frédéric Pydo, infirmier aux urgences de l'hôpital de Laval qui voulait interpeller les habitants avec ce message.

Il retient ce chiffre : 90% des Français se disent solidaires. Un soutien indispensable pour obtenir des avancées selon lui, et c'est ce qu'il espère avec, entre autres, le millier de signatures recueillies ce samedi à Laval.