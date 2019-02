VIDEO Une centaine de pompiers défile dans les rues du Mans pour demander plus de moyens

Le Mans, France

Une petite centaine de pompiers, professionnels en grande majorité, manifeste ce mardi matin au Mans, en prélude à une rencontre avec la direction du Service départemental d'incendie et de secours et les services de l'Etat. Des drapeaux Sud, Solidaires et CGT sont visibles dans le cortège, ainsi qu'une poignée de "gilets jaunes". Une délégation de 8 pompiers du Rhône et du Gard est venue soutenir les pompiers sarthois au Mans.

Alors qu'un mouvement de grève dure depuis décembre dans les casernes sarthoises, les représentants des pompiers demandent la création d'une quarantaine de postes en plus des 300 professionnels aujourd'hui en Sarthe. La direction du Sdis dit ne pas pouvoir faire mieux que six créations de postes, assorties de neuf remplacements de postes vacants.

Toujours plus d'interventions, à effectifs constants

Selon le syndicat SUD, le manque d'effectifs se ressent dans tous les centres d'intervention en Sarthe, alors que la charge de travail augmente très vite. Une tendance surtout liée aux interventions pour "secours à personnes", en hausse de 12% en 2018 en Sarthe. Depuis 2011, le nombre de pompiers professionnels sarthois est resté stable. Le nombre d'interventions, lui, "est passé de 16.400 environ en juillet 2015 à 23.600 en juillet 2018", indique Guillaume Piron du syndicat SUD.