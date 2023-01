Pont aérien médical : huit médecins dijonnais s'envolent vers Nevers

Le pont aérien entre Dijon et Nevers est désormais une réalité

Décollage 8h15. Arrivée prévue, 8h50, trente-cinq petites minutes plus tard, pour prendre une navette directement vers le centre hospitalier.

Ce pont aérien médical entre Dijon et Nevers, s'il met en lumière le fléau des déserts médicaux dans notre région, est une petite révolution pour les médecins dijonnais, habitués des allers-retours dans la Nièvre pour prêter main forte à leurs collègues. Car jusque là les trajets se faisaient en voiture, ou en train, soit plus de deux heures et demi de trajet, avec la nécessité souvent de partir la veille pour être sur place à 9h le lendemain au centre hospitalier.

Les médecins dijonnais avant de s'envoler pour Nevers © Radio France - Thomas Nougaillon

Aberration écologique ?

Mobiliser des avions chaque semaine pour envoyer des médecins à l'ouest de la Bourgogne, voilà qui entre en conflit avec la défense de l'environnement. Mais le maire de Nevers Denis Thuriot a un argument tout trouvé pour répondre aux écologistes : "si une trentaine de patients nivernais ne sont pas obligés de faire le trajet jusqu'à Dijon chaque semaine, alors on sera à l'équilibre".

Chaque semaine, car ce pont aérien est évidemment appelé à durer, en l'absence de solution alternative. Le prochain vol est déjà programmé pour le jeudi 2 février.