Pont-Château : le premier Territoire Zéro Chômeur Longue Durée en Loire-Atlantique

"Signer un CDI à 57 ans, c'est inespéré, du pain béni" souffle Frédéric sous son masque. Beaucoup d'émotion, quelques larmes aussi ce lundi matin au moment de signer les précieux contrats dans les locaux, loués par la mairie, de la nouvelle entreprise Espacéa. Le bâtiment est situé dans la zone économique aux portes de la ville.

Des postes sur mesure sans empiéter sur l'économie locale

"On est parti des compétences de chacun pour ensuite créer une activité qui manquait dans la commune " explique la maire Danielle Cornet qui s'est battue pendant plus de 5 ans pour en arriver là. Résultat ? plusieurs métiers sont sur la liste : de la menuiserie, du recyclage de matériaux de chantiers, de la couture et également tout ce qui relève du service à la personne comme ce projet d'épicerie ambulante. "Des postes sur mesure sans empiéter sur l'économie locale" résume encore l'élue, elle-même très émue au moment de la signature. "Voir toutes ces personnes retrouver confiance en elle, les voir redresser la tête et les épaules, c'est le plus beau cadeau dont un maire puisse rêver".

Je sais pourquoi je vais me lever le matin" - Laurent, 57 ans

Et l'ambition va loin puisque la maire veut embaucher tous les chômeurs longue durée de sa commune dans les 5 ans qui viennent, soit 400 personnes. "J'y croyais pas au début, faut dire que je ne croyais plus en rien" raconte Laurent, 57 ans. Magasinier, licencié suite à une blessure au dos, Laurent a connu la descente aux enfers : la dépression, le divorce, l'alcool. "Vu mon âge et mes problèmes de santé, Pôle Emploi me convoquait tous les 3 mois pour rien, ils n'avaient jamais rien pour moi. Depuis quelques mois, depuis que je sais que ce projet va se concrétiser, je ne bois plus une goutte, je suis mieux dans ma peau. Je sais pourquoi je vais me lever le matin! ". Et Corinne acquiesce. A 54 ans, cette ancienne secrétaire, victime d'un accident domestique, brûlée au troisième degré, ne retrouvait pas de travail depuis 5 ans. "Aujourd'hui j'ai du soleil dans la tête. C'est une chance formidable, comme une deuxième vie qui commence".

Corinne et la maire de Pont-Château Danielle Cornet au moment de signer le CDI © Radio France - Hélène Roussel

Territoire Zéro Chômeur Longue Durée est un dispositif qui existe en France depuis 2016, financé en grande partie par l'Etat mais aussi par le Département qui injecte l'équivalent du RSA, soit une moyenne de 500 euros par mois et par personne. "Pont-Château a essuyé les plâtres, mais d'autres territoires sont déjà dans la file d'attente, du côté de Saint-Nazaire ou de Nantes, et j'espère que ça ira plus vite pour eux", assure le vice-président du conseil départemental, chargé de l'insertion, Jérôme Alemany.