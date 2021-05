Pont de l'Ascension : des touristes parisiens profitent de la campagne mayennaise à Saint-Calais-du-Désert

Imaginez un gîte situé tout au bout d'un hameau, sans vis-à-vis, entouré par la nature verdoyante de la Mayenne : "C'est mon petit coin de paradis, mon havre de paix", sourit Nicole Royer, la propriétaire du gîte de la Petite vallée, à Saint-Calais-du-Désert, dans le nord du département. Pour ce week-end prolongé de l'Ascension, elle accueille quatre amis parisiens. La saison touristique repart progressivement : le gîte de la Petite vallée est déjà réservé cinq semaines cet été.

La campagne mayennaise a la cote en ce week-end prolongé. Tous les gîtes de France du département, sauf un, affichent complets depuis jeudi jusqu'à ce dimanche. C'est le cas à Saint-Calais-du-Désert, dans le Nord-Mayenne : Nicole Royer loue son gîte à quatre amis parisiens pour le pont de l'Ascension. Ils cherchaient à se mettre au vert pour ce premier long week-end sans restriction de déplacement. "Quel que soit le lieu où on est dans ce gîte, on voit la nature tout autour : les champs, le petit bois en face de la rivière, la Mayenne qui passe juste en bas", décrit la propriétaire des lieux. La sexagénaire a entièrement retapé cette bâtisse agricole il y a cinq ans.

Vincent Albaud et Caroline Albaud, deux amis parisiens, qui ont loué un gîte à Saint-Calais-du-Désert, pour le week-end de l'Ascension. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le décor apaisant a tout de suite plu à ces quatre amis parisiens. Ils ont réservé ce gîte du Nord-Mayenne, dès qu'ils ont su qu'ils pouvaient se déplacer au-delà d'un rayon de dix kilomètres. "_On regardait les destinations facilement accessibles en voiture_, sans passer huit heures dans la voiture. Et puis l'Orne et la Mayenne, c'était des départements dans lesquels je n'avais fait d'arrêt", retrace-t-il. La Mayenne, située à trois heures de voiture depuis Paris, était donc idéalement située pour ces amis. Ils souhaitaient éviter les coins en bord de mer, pris d'assaut en ce week-end prolongé.

Caroline Laurent, une des clientes du gîte

Le calme des lieux a également permis à ces amis de faire un peu de télétravail ce vendredi, car tous ne faisaient pas le pont. "On a le eu droit à un accueil des propriétaires aux petits oignons et en plus, on a eu la nature avec nous. On a vu un faisan et des petits lapins. On est vraiment dans un environnement préservé : c'est vraiment super sympa", se réjouit Caroline Laurent, une des clientes du gîte de la Petite vallée.

Les clients apprécient l'accueil "aux petits oignons" de la propriétaire du gîte, Nicole Royer. © Radio France - Maïwenn Bordron

Le gîte a du succès, il est d'ailleurs déjà réservé pour le week-end prochain. Nicolas Royer, la propriétaire, a également, cinq semaines de réservées cet été. Elle n'est pas inquiète pour la suite de la saison. "Il y a un effet Covid : les gens ont besoin d'aller à la campagne : le retour aux choses essentielles. On n'a jamais été vraiment inquiets, on s'est adapté. On s'aperçoit aussi que les gens veulent peut-être réserver au dernier moment", affirme la propriétaire de 65 ans.