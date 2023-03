Pont de Saint-Nazaire : les manifestants ont quitté les lieux

L'hélicoptère de la gendarmerie a survolé la zone, quelques forces de l'ordre visibles au loin, mais pas de charge, pas d'affrontements ce mercredi matin sur le pont de Saint-Nazaire où une centaine de manifestants avaient érigé des barricades. Les grévistes ont quitté les lieux vers 14h30. Il faut à présent nettoyer et sécuriser la zone avant de pouvoir rouvrir le pont à la circulation. Les pompiers sont intervenus pour éteindre les feux et il s'agit à présent d**'évacuer un portique de signalisation,** en partie incendié, et qui menace de s'écrouler.

Glissières de sécurité, portique routier, radar, pancartes incendiés ou détruits : "l'Elysée veut le rapport de force, il va l'avoir" © Radio France - Hélène Roussel

Parmi les manifestants: des personnel portuaires, dockers ou salariés des usines alentours, tous très remontés contre l'intervention des gendarmes mardi matin au terminal pétrolier de Donges, et surtout contre "un président qui n'entend rien et qui méprise son peuple. Il cherche l'insurrection, il va l'avoir" pouvait-on entendre de part et d'autre. Plusieurs manifestants s'en sont donc pris au mobilier urbain : radars, glissière de sécurité, portiques, pancartes.

Tensions sur le pont en fin de matinée : tirs de mortiers, de fusée, jets de bouteilles en verre mais pas de charge des forces de l'ordre. Les pompiers sont intervenus après le départ des manifestants © Radio France - Hélène Roussel

Un cran a clairement été franchi sur le port de Nantes-Saint-Nazaire. "Un tel blocage du pont, on n'avait pas vu ça depuis plus de 10 ans" assure un agent. Et tous assurent qu'ils ne sont pas prêts de s'arrêter là.