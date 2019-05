Puy-de-Dôme : Pont-du-Château offre à ses administrés la possibilité d'une mutuelle au meilleur prix

Pont-du-Château, Puy-de-Dôme, France

C'est bien connu, l'union fait la force. Dans le cadre du dispositif "Ma commune, Ma santé", la mairie de Pont-du-Château vient de signer un partenariat avec Actiom. L'association indépendante permet de négocier des tarifs de complémentaires santé au plus juste. Dans ce cas, les agents de la mairie, les habitants et les commerçants de la commune sont concernés. "Cela permet aussi de vérifier si certaines personnes peuvent bénéficier de dispositifs d'aide", précise Karine Akrich, référente d'Actiom.

Cinq mutuelles et 12 niveaux de garanties

L'association Actiom compte déjà 2 785 communes adhérentes mais aussi des départements et des intercommunalités. Ce sont des courtiers indépendants répartis sur tous les territoires qui se chargent d'étudier chaque dossier. Des professionnels inscrits à l'Orias, le Registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.

L'Actiom travaillent pour l'instant avec cinq mutuelles (Miel Mutuelle, Pavillon Prévoyance, Miltis, MIC Mutuelle de l'Ile de la Cité et MIE Mutuelle intergroupe d'entraide). L'ensemble de ces complémentaires proposent donc 12 niveaux de garanties, à comparer bien-sûr avec votre couverture actuelle.

Une réunion publique le 24 juin

Dès ce jeudi, les personnes intéressées peuvent se renseigner au 05 64 10 00 48. Et une réunion publique est organisée le lundi 24 juin à 19h30 au Caméléon. Les premières permanences sont prévues dès le lendemain, mardi 25 juin en appelant le 04 73 83 73 83 (uniquement sur rendez-vous). Elles ont lieu à la mairie de 9h à 12h et 14h à 17h30 et dès septembre, le 2e lundi et 2e mardi du mois à la Maison de la Famille. N'oubliez pas d'apporter votre tableau de garanties si vous êtes couvert par une mutuelle.

Le conseil du courtier : "avant de signer un contrat, vérifiez bien les garanties proposées et n'hésitez pas à choisir la meilleure proposition, quitte à prendre plusieurs assureurs."