Reprise des travaux sur le pont Simone Veil : moins de bouchons et davantage de vélos attendus en 2024

Quatre ans après le début des travaux, le premier pieu du pont Simone Veil a été planté ce mardi, entre Floirac et Bègles. L'inauguration de l'ouvrage, prévue en 2024, doit permettre de boucler les boulevards et donc d’améliorer la vie des Girondins.

Enfin les travaux avancent ! Débuté en 2017, le chantier du pont Simone Veil est entré dans une nouvelle phase ce 15 juin, avec la pose d'un premier pieu côté rive droite, à Floirac. C'est le premier des 32 pieux qui vont être plantés dans la Garonne pour soutenir les piles du pont. L'ouvrage, long de 549 mètres, doit permettre d'améliorer la vie des habitants à partir de son inauguration en 2024.

L'estacade où est posé le premier pieu du pont Simone Veil, le 15 juin 2021 / Radio France © Radio France - Margot Turgy

Le premier impact attendu, on le voit lorsque l'on se penche sur une vue aérienne de Bordeaux. Le pont Simone Veil va en effet permettre de boucler les boulevards, la première ceinture bordelaise. Pour les métropolitains en transit, mais surtout pour les habitants de Floirac et de Bègles, fini les détours par les ponts Saint-Jean et François-Mitterrand.

Les Béglais pourront aller aux concerts à l'Arena à pied, à vélo, et ça sera très sympa

Entre 20 et 25 000 véhicules par jour sont d'ailleurs attendus sur le sixième pont de la métropole de Bordeaux. "_Ça va permettre de tisser des liens encore plus forts avec les communes de la rive droite, en premier lieu Floirac", se réjouit le maire (EELV) de Bègles, Clément Rossignol-Puech. "En particulier des partenariats associatifs, sportifs et économiques. Les Béglais pourront aller aux concerts à l'Aréna à pied ou à vélo, et ça sera très sympa". _

L'emplacement du premier pieu du pont Simone Veil, le 15 juin 2021 © Radio France - Margot Turgy

70 ouvriers, 32 pieux, huit piles et et 50 millions d'euros

Ces mobilités douces auront de l'espace sur le pont Simone Veil, avec "18 mètres dédiés aux piétons et deux ou trois mètres dédiés aux cyclistes, sur les 44 de largeur du pont", souligne le maire écologiste de Bordeaux, Pierre Hurmic. Clément Rossignol-Puech imagine même la mise en place de "lieux récréatifs", comme des "terrains de sport ou des zones de pétanque". Au milieu de tout cela, pas de tram prévu pour l'instant, mais des lignes de bus régulières et peut-être aussi le futur bus à haut niveau de service (BHNS) entre Saint-Aubin-de-Médoc et la gare Saint-Jean de Bordeaux. "Il y a des projets pour l'étendre jusqu’à la rive droite", explique Clément Rossignol-Puech.

Un ouvrier soude la structure métallique où sera coulé le béton du premier pieu du pont Simone Veil, le 15 juin 2021 © Radio France - Margot Turgy

Le chantier pharaonique du pont a été repris en décembre dernier par l'entreprise Bouygues, qui a signé un contrat de 50 millions d'euros après la défection de Fayat en 2018. Le chantier va mobiliser 70 ouvriers du groupe au plus fort des travaux, et coûter au total 151 millions d'euros.

