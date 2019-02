Pontarlier: le projet de l'îlot St Pierre se poursuit avec la démolition des anciens ateliers municipaux

Pontarlier, France

A Pontarlier, les engins de chantier sont entrés en action ce mercredi pour démolir les anciens ateliers municipaux rue du capitaine Bulle. C'est la suite de l'opération d'urbanisme de l'îlot St Pierre. Elle prévoit sur les 5 ans à venir la construction de 150 logements, une résidence senior, et une maison de santé qui est en train de sortir de terre.

Dans ce quartier il y aura du logement social, du locatif et de l'accession à la propriété. La ville a imposé une condition aux promoteurs: une partie des logements seront proposés à la vente à un prix inférieur de 20 à 25%au prix du marché. "On a une forte tension sur le marché immobilier" explique le maire de Pontarlier, Patrick Genre. "Quand on n'a pas les revenus d'un cadre sup ou d'un frontalier, aujourd'hui c'est compliqué, ca devrait permettre à des ménages qui n'en ont pas la possibilité d'avoir la capacité financière de devenir propriétaire en plein centre-ville." Patrick Genre estime que c'est un des rôles de la ville que de permettre une stabilisation, voire une petite baisse du prix du m2, qui demeure élevé pour une partie de la population.

Après les anciens ateliers municipaux, les pelleteuses s'attaqueront à l'ancienne caserne des pompiers et à l'ex garage Global. Les logements seront livrés entre 2021 et 2024, et la ville voit le quartier en vert: pas de voiture, et à terme 53 % d’espaces verts pour 47 % d’espace minéral, contre respectivement 19 et 81% aujourd’hui. La première réalisation de cet îlot St Pierre devrait ouvrir à la fin de cette année: la maison de santé avec 8 cabinets médicaux, 8 cabinets para-médicaux, une salle d’urgence, 11 cabinets et bureaux de médecine du travail, 2 secrétariats et 3 salles d’attente.