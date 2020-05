Pontarlier : "Tout est allé très vite", confie Laetitia après la liquidation de son restaurant La Pataterie

Elle avait repris la tête de La Pataterie, une franchise de la chaîne spécialisée dans la pomme de terre en 2013 : finalement, après avoir tout essayé, Laetitia n'a pas eu le choix. La gérante du restaurant La Pataterie à Pontarlier a dû se résoudre à demander la liquidation de son établissement, qu'elle dirigeait avec son compagnon. Elle a annoncé la nouvelle à ses quatre employés et à ses clients ce vendredi. C'est l'un des premiers restaurants à devoir fermer définitivement ses portes à Pontarlier.

Négocier avec les banques, obtenir les aides : un parcours du combattant

La jeune femme a été pris de court comme beaucoup par la mise en place du confinement. "On a été surpris, avec les frigos tout plein. On est venus nettoyer le lendemain de l'annonce, on s'est dit que trois semaines, quatre semaine plus tard, on allait rouvrir. Finalement non." Pendant ce temps-là, la gérante de 33 ans a bataillé : avec les banques pour obtenir des prêts qu'elle n'a pas réussi à avoir, pour tenter d'avoir des aides, auxquelles elle n'avait pas droit non plus. "Le versement de l'activité partielle a été long. On a demandé la liquidation, ce qui a été accepté aussitôt."

Je ne m'y attendais pas

Avant le confinement, Laetitia confie que certes, son restaurant avait quelques difficultés, comme tout le monde. "C'est sûr on était pas riches, mais on fonctionnait, on était un petit restaurant, on était pas beaucoup de salariés, mais ça allait. Si y a avait pas eu le confinement, on serait restés ouverts". Elle a été surprise par la rapidité et l'ampleur de la faillite : "Je ne m'y attendais pas. Quand toutes les factures sont prélevées sur le compte, alors que il n'y a plus rien qui rentre et bien on se retrouve rapidement dans une situation compliquée."

Je le vis difficilement, forcément c'est compliqué

Elle a essayé de réfléchir à des solutions pour sauver le restaurant. Mais les différentes options sont rapidement parties en fumée : impossible notamment de faire de la livraison à domicile. La gérante ne le cache pas, psychologiquement, ce n'est pas simple à encaisser. "Je le vis difficilement, c'était ma société, j'étais toute jeune quand j'ai ouvert, donc forcément, c'est très compliqué."

Des dizaines de message de soutien sur les réseaux sociaux

Ce qui lui fait du bien, ce sont les messages de ses clients qui ont été nombreux à réagir à l'annonce de cette fermeture. "C'est touchant, je m'y attendais pas. Je l'avais mis pour remercier les gens. Je reçois beaucoup de messages en privé. C'est agréable à recevoir, peut-être encore plus triste."