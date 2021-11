Pontchâteau : un couple de patrons se bat pour embaucher son apprenti, menacé d'expulsion

Alors que les métiers du bâtiment manquent cruellement de bras, Alain et Véronique Ecobichon se mobilisent pour pouvoir embaucher Ibrahima. Un jeune guinéen qui a appris le métier avec eux, décroché son CAP et même un titre de meilleur apprenti du 44. Il ne peut plus travailler, menacé d'expulsion.

" Demandez à Pôle Emploi! Ils n'ont personne! Nos jeunes ne veulent plus venir dans le bâtiment, c'est trop dur."Le constat est amer pour Véronique Ecobichon. A terme, c'est la survie de l'entreprise et même de tout un secteur qui est en jeu selon elle. Avec la perte de leur apprenti il y a presque 2 ans, Ibrahima Barry, c'est le patron qui doit retourner sur les chantiers pour palier au manque de main d'oeuvre. "Si ça continue, vu les commandes qui s'empilent, on sera bientôt contraint de refuser certains chantiers", explique Alain Ecobichon gérant d'une entreprise de carrelage à Pontchâteau. Le couple est dépité, désabusé, car malgré les nombreux courriers envoyés à la Préfecture et même à l'Elysée, rien n'y fait. Ibrahima Barry, 20 ans, reste sans papier et sous la menace d'une expulsion depuis janvier 2020. Il ne peut donc plus travailler.

Rester sans rien faire, ça me fait hyper mal - Ibrahima Barry

Lui qui, mineur isolé en arrivant de Guinée, a passé 2 ans dans cette entreprise. Il a appris le métier, il a appris à l'aimer aussi. Ibrahima a passé son CAP, décroché la médaille d'argent du meilleur apprenti de Loire-Atlantique, et allait poursuivre sur un Brevet Professionnel quand l'Obligation de Quitter le Territoire est arrivée. Il venait d'avoir 18 ans. "Un coup d'arrêt. Je suis stoppé net alors que je veux juste travailler. Ca me manque. Je reste des journées entières sans rien faire. Ca me fait hyper mal, je ne dors plus", raconte le jeune homme qui a du mal à tenir le coup, malgré le soutient des collègues et des patrons. "C'est incompréhensible, illogique" dénonce Véronique Ecobichon. "On ne comprend pas. On a besoin de lui pour faire tourner notre entreprise et on ne peut pas l'embaucher. Pourquoi n'y a-t-il pas du cas par cas? Ibrahima mérite son titre de séjour".

Un dernier espoir peut-être ? Cette pétition lancée sur change.org grâce à l'association Patron.nes Solidaires. Près de 23000 signatures ce jeudi soir.

