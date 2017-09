Porcher Industries, le leader isérois des toiles de parapentes, sera présent sur la Coupe Icare

La Coupe Icare, grand rassemblement mondial du vol libre qui débute à Saint-Hilaire-du-Touvet et Lumbin, est encore plus iséroise qu'on croit : la plupart des parapentistes volent grâce à des toiles fabriquées sur le site Porcher Industries de La Tour du Pin.

La Coupe Icare est devenue un "rendez-vous incontournable" pour la société Porcher Industries. Basée à Eclose-Badinières (Isère) près de Bourgoin-Jallieu, elle compte 2000 salariés dans le monde dont près de 600 en Isère (Eclose-Badinières, le Grand-Lemps, Chavanoz et La Tour-du-Pin). Le groupe est un spécialiste des textiles techniques et composites pour l'aviation, l'automobile, le bâtiment... et le sport !

Sur son site de La Tour-du-Pin Porcher fabrique des toiles destinées aux fabriquant de voiles, de parapentes, de parachutes et de kitesurfs. "Nous sommes les seuls au monde à maîtriser la totalité de la chaîne de fabrication, du fil jusqu'à la toile de parapente" explique sont directeur André Genton. Les toiles vendues sous le nom de Skytex™, sont ensuite assemblées par les fabricants de voiles proprement dites.

Kite et parapente inclus, ces toiles légères et techniques représentent 8 à 10% de l'activité totale de Porcher et c'est "un marché en développement, explique André Genton, on est à plus de 10% de croissance. Les pays asiatiques sont en train de pousser en ce moment [...] mais sur l'Europe aussi, donc c'est relativement un phénomène mondial en fait". "En ce qui nous concerne en tout cas..." précise le patron.

L'entreprise sera présente sur la 44e Coupe Icare, "rendez-vous incontournable" pour elle.

L'entreprise Porcher dans le monde :

2000 collaborateurs

13 sites industriels

6 bureaux administratifs et financiers

3 Centres d'Innovation et d'Expertise

autour de 260 millions d'euros de chiffres d'affaires annuel

