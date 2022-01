Pornic : une quarantaine d'arbres abattus le long du littoral par un promoteur immobilier

De la boue, des cailloux et des dizaines de troncs d'arbres déracinés. Dans le Parc des Cèdres Bleus, le promoteur Icade, qui a racheté le terrain à une congrégation religieuse il y a plusieurs années, est passé à l'action. Le chantier est en cours, les arbres tombent les uns derrière les autres. Ici, il y aura bientôt une cinquantaine de logements. "Ce ne sont pas des logements sociaux. C'est une opération immobilière pure et dure : 100 m2, c'est 900 mille euros!" s'insurge Jean-Luc Le Corre de l'Association pour la Défense de la Ria de Pornic, partagé entre désolation et colère à la vue de ce spectacle.

Jean-Luc Le Corre de l'Association pour la Défense de la Ria de Pornic "c'est un gâchis et un non-sens" © Radio France - Hélène Roussel

A quelques mètres de la plage, sur ce boulevard de l'Océan, ce sont au total près de 5 mille m2 d'espaces boisés qui ont disparu en quelques années. "A l'heure du réchauffement climatique, de toutes les règles de préservation du littoral, on a du mal à comprendre" souffle Jean-Luc Le Corre qui, à demi-mots, accuse la mairie de Pornic de distribuer à tour de bras les permis de construire et de manquer de précautions.

Entre la préservation du littoral et l'arrivée massive de nouveaux habitants

Le maire de Pornic, Jean-Michel Brad, lui se défend : "l'ancien Plan Local d'Urbanisme était, c'est vrai, très permissif. On le sera moins l'an prochain avec le nouveau qui doit être voté et où il est question de classer 500 arbres sur l'ensemble de la commune". Le maire qui avoue aussi être coincé entre certes, la préservation du littoral, mais aussi l'arrivée massive de nouveaux habitants qu'il faut bien loger et les droits des propriétaires particuliers. "Le pouvoir de l'élu n'est pas extensible, nous avons fait tout ce que nous avons pu pour réduire le projet Icade au minimum". Résultat : un immeuble limité à 2 étages, "c'est déjà un moindre mal". Jean-Luc Le Corre, lui, reste sceptique. "Je ne suis pas contre les constructions, ce n'est pas ça. Mais on pourrait faire attention".

