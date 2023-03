Port de Bordeaux : l'opération "port mort" continue à Bassens

Les dockers et salariés des entreprises portuaires à Bassens ont décrété lundi l'opération "port mort". Ils organisent tous les jours des piquets de grèves, bloquent le port et parfois la circulation avec des barrages filtrants. Ce mercredi 22 mars 2023, ils ont ralenti des centaines de camionneurs. Beaucoup étaient heureux de s'arrêter cinq minutes pour discuter avec les manifestants, manger leur sandwich ou fumer une cigarette.

ⓘ Publicité

"Je ne prends pas du plaisir à me lever 4h du matin" raconte Jean un docker, "mais tant qu'on aura de la force

et des gens mobilisés on continuera". Tous sont déterminés à prolonger le mouvement, jusqu'au retrait de la réforme des retraites. "Ce qui nous fait tenir c'est le mépris de Macron et de son gouvernement" explique Arthur, le responsable syndical de la CGT Dockers à Bassens.