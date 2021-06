Port de Cherbourg : le fret se maintient en 2021 mais toujours pas de perspectives pour le trafic passager

Entre le Brexit et le coronavirus, dont le variant indien se propage au Royaume-Uni, les échanges transmanche sont largement perturbés depuis un an et demi. Pour faire face à cette double crise, le port de Cherbourg s'est adapté et limite l'impact.

Les relations commerciales avec le Royaume-Uni sont devenues compliquées depuis le Brexit pour le port de Cherbourg et la crise sanitaire a fait chuter le trafic de passagers. Face à cette situation, le port a dû s'adapter et réussit à se maintenir.

L'Irlande compense la baisse des échanges avec l'Angleterre sur le fret

Sur le fret, le port de Cherbourg arrive à équilibrer son activité cette année. Les échanges avec l'Angleterre ont drastiquement diminué : seulement 3 400 poids lourds depuis le début de l'année. A l'inverse, le trafic avec l'Irlande a augmenté de manière spectaculaire : environ 46 000 camions ont traversé la Manche depuis janvier. Le rapport entre les deux pays s'est inversé pour le port de Cherbourg.

La situation géographique du port a joué avec seulement entre 17 et 18 heures de traversée jusqu'à l'Irlande, là où un navire met environ 24 heures depuis Dunkerque. Le Brexit a bien sûr changé la donne. Les pays du continent qui exportaient vers l'Irlande passaient avant en Angleterre, ils s'arrêtent désormais plutôt en France pour éviter les lourdeurs administratives. Résultat : des échanges transmanche qui augmentent en fret. Ils devraient dépasser les chiffres de 2019. Pour le directeur général du port Yannick Millet, "les compagnies maritimes ont su s'adapter. On a en moyenne deux départs pour l'Irlande par jour." "Un confort" pour les entreprises logistiques, affirme le directeur, auquel s'ajoute des installations portuaires adaptées qui permettent de traiter ce flux.

Un trafic passager toujours au point mort depuis Cherbourg

Vers l'Angleterre comme vers l'Irlande, le trafic passagers est pratiquement nul depuis le début de la crise sanitaire. D'après le directeur du port de Cherbourg, Yannick Millet, l'Irlande envisage une réouverture des frontières mi- juillet "mais cela reste hypothétique".

Côté Royaume-Uni, difficile d'avoir des perspectives pour le moment. Le gouvernement britannique doit annoncer ce lundi 14 juin s'il relâche ses restrictions sanitaires à partir du 21 juin comme prévu ou si la persistance du variant indien retarde l'échéance. Cette situation sanitaire Outre-Manche empêche les touristes britanniques de venir passer leur vacances en Europe. Depuis le 31 mai, la France impose un isolement de 7 jours aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni.

Une situation qui fait dire à Yannick Millet qu'il est "très peu confient sur une reprise de l'activité passagers".

L'activité des Energies Marines Renouvelables (EMR) démarre au bon moment pour le port de Cherbourg

Le port a engagé une diversification de son activité depuis environ cinq ans avec des infrastructures d'énergies marines renouvelables. Il dispose maintenant d'une zone dédiée à ces EMR de 100 ha avec un quai de 300 mètres de long qui peut supporter 15 000 tonnnes/m2. Une infrastructure qui est aujourd'hui unique en France et positionne le port de Cherbourg pour assurer la logistique des parcs éoliens de Saint-Brieuc et Fécamp. "On a beaucoup de main-d'oeuvre docker utilisée à la manutention des pieux et des pales," indique Yannick Millet, "cela tombe au bon moment, en période Covid, et cela nous permet de faire face économiquement."