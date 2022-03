Port de Dunkerque : Verkor lance officiellement son projet de Gigafactory avec 1.200 emplois

C’est le troisième projet de Gigafactory lancé en Nord-Pas-de-Calais après ceux d’Envision-Renault et de Saft-Stellantis. Dans le port de Dunkerque, sur les communes de Bourbourg et de Saint-Georges de l’Aa, l'entreprise Verkor lance la construction d'une usine de batteries sur un terrain déjà prêt.

Verkor a signé une lettre d'intention pour construire une usine de batteries sur le port de Dunkerque et créer 1.200 emplois d'ici 2025. © Radio France - Matthieu Darriet

Le terrain est viabilisé, il y a même un poste électrique, une arrivée d’eau industrielle et tous les recours juridiques ont été purgés. De quoi gagner du temps pour lancer cette usine, explique Benoit Lemaignan : "Nous avons un an pour faire le bouclage financier et pour travailler les démarches administratives, comme le permis de construire et l'autorisation d'exploiter en site Seveso."

Premières batteries en 2024

"Ensuite, poursuit le Président du Directoire de Verkor, il y a un an de construction du bâtiment, puis un an d'arrivée des machines et de démarrage du process. Nous aurons donc les premières batteries en 2024 et elles seront potentiellement dans les voitures dès fin 2025."

L'autre défi à mener simultanément c'est celui de la formation des futurs employés, souligne Patrice Vergriete : "Ce sont des emplois qualifiés, auxquels tout le monde ne pourra pas accéder, donc il faut préparer nos jeunes."

Des formations dans le Dunkerquois

"Il faut leur dire que les métiers industriels de demain sont des métiers d'avenir, insiste le Président de la Communauté urbaine de Dunkerque. Ils sont intéressants et bien rémunérateurs. Ce n'est plus du tout l'image de l'industrie d'il y a quarante ou cinquante ans."

Il est notamment question de BTS et de filières universitaires à développer. L’Etat a pris des engagements pour développer ces formations. Il y a donc une mobilisation générale autour de ce projet qui suscite de grands espoirs avec ses 1.200 emplois annoncés.

Le projet d'une start-up

Ce projet est porté par Verkor, une entreprise qui n’a pourtant même pas deux ans d’existence, mais elle a déjà su convaincre des investisseurs en levant 100 millions d’euros.

"On peut rassurer en disant qu'aujourd'hui nous sommes 100 personnes, explique Benoit Lemaignan. Nous avons un centre d'innovation qui va démarrer en 2022 à Grenoble pour produire les premières batteries."

"Oui, l'entreprise est récente, mais nous avons de l'expérience, ajoute le Président du directoire de Verkor. Nous avons des équipes qui viennent du monde entier et notamment de Corée. Le co-fondateur a travaillé chez Tesla. Il a démarré la première usine de la marque à Reno dans le Nevada."

Renault en parrain du projet

"Et si Renault nous fait confiance comme investisseur c'est que nous partons sur des batteries de haute-performance, qui utilisent des technologies existantes, mais dont nous allons optimiser la production."

à lire aussi Renault mise sur le tout-électrique dans ses usines des Hauts-de-France

Renault est donc là, tout près. Le constructeur automobile français mise sur cette usine de batteries, en plus de celle d’Envision à Douai. Luciano Biondo est le patron de Renault Electricity : "Tous les volumes produits par Envision seront bien utilisés pour les voitures de Renault. Mais il est important de travailler avec Envision et avec Verkok pour pouvoir sécuriser nos productions en terme de batteries."

Nous avons fabriqué 15. 000 voitures électriques en 2021, nous serons à plus de 400. 000 en 2025.

Pour tenir ce rythme, Renault vient de signer les premiers des 700 contrats prévus pour accompagner la montée en puissance de l’électrique dans ses usines de Douai, Maubeuge et Ruitz.

A Douvrin, sur le site libéré par Stellantis pour construire sa gigafactory, les travaux du terrain ont commencé. Ils sont présentés ce mercredi.