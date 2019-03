Port de Granville : la crainte d'un Brexit sans accord

Granville, France

Alors que les députés britanniques se prononcent ce mercredi 13 mars 2019 sur la possibilité de sortir de l'Union européenne sans aucun accord, cette situation incertaine inquiète sur le port de Granville.

Autant pour la partie commerce, c'est à dire le trafic de marchandises vers les îles anglo-normandes, ca peut être une opportunité pour nous car la liaison Jersey-France se fait déjà bien et elle sera toujours plus facile qu'une liaison Jersey-Angleterre-France. Mais c'est plus inquiétant pour les zones de pêche. En cas de Brexit dur, c'est à dire retour aux frontières et abandon de tous les accords bilatéraux, c'est 70% de la zone de pêche des pêcheurs granvillais qui disparaît et qui repasse sous contrôle jersiais et guernesiais. Mais je veux rester optimiste car les anglo-normands ont besoin des débouchés français pour vivre", commente Eric Varin, président des services gérés à la CCI Ouest Normandie.

Un bilan 2018 satisfaisant

Le port de pêche de Granville, qui fait face aujourd'hui à ces incertitudes britanniques, a connu une belle année 2018, selon le bilan dressé par la chambre de commerce et d'industrie Ouest Normandie : il y a eu 12% de coquillages et de poissons en plus débarqués sous la criée.

Le port de plaisance, lui, a enregistré une légère diminution du nombre de bateaux accueillis, autour de 2400 mais la durée du séjour de ceux qui viennent, continue d'augmenter et le nombre de nuitées facturées également.

Dans le port de commerce, le trafic passagers vers les îles anglo-normandes augmente : +4% pour Chausey, +5% pour Jersey, après une baisse importante en 2017. Enfin, le trafic marchandises a été pénalisé par les travaux des portes de l'écluse, dans le bassin à flot, début 2018, d'où une baisse du trafic vers les îles anglo-normandes et la chute qui s'accentue pour le gravier en vrac.

Des travaux dans la zone sous douanes

Des travaux sont en cours dans la gare maritime de Granville pour adapter la zone sous douanes en lien avec le Brexit. Une partie des pontons devraient également être changés cette année dans le port de plaisance. Et puis il y aura du nouveau dans le port de commerce en fin d'année : le Département devrait installer des pontons pour les bateaux de pêche, les vieux gréements et plus occasionnellement, les bateaux de course.