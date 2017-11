Port de Granville : les portes de l'écluse bientôt changées

C'est un chantier d'envergure qui se prépare dans le bassin du port de commerce de Granville : les portes de l'écluse vont être remplacées début 2018. C'est la première étape d'un réaménagement global du port de commerce et de plaisance.

Le bassin du port de commerce de Granville à sec. L'image est assez rare : depuis jeudi 7 novembre, des travaux sont en cours pour préparer le changement des portes de l'écluse qui aura lieu en janvier/février 2018.

Pas d'interruption d'activité

Les portes actuelles ont été mises en service en 1950. "Elles fonctionnent toujours, mais elles sont atteintes par la corosion dans la partie haute. Et mieux vaut les changer plutôt que d'attendre une éventuelle panne", explique Philippe Charpentier, chef de service mer au conseil départemental de la Manche. C'est un chantier particulier car ce sont des portes très imposantes, 11 mètres de haut". Les nouvelles portes sont en cours de fabrication près de Nantes. La grande différence, c'est qu'elles seront automatisées, activées par un vérin hydraulique et dons plus efficaces vu la pression et vu la houle qu'il peut y avoir.

Les nouvelles portes seront installées début 2018. Pour faire ce changement, des batardeaux seront installés. Ce sont des planches métalliques empilées, de 7,90m "qui permettront aux ouvriers de travailler au sec mais aussi à l'activité du port de continuer". Les bateaux de pêche et les cargos transportant du gravier pourront continuer à passer sur des temps plus restreints.

Réaménagement du port

Ce chantier piloté par le conseil départemental va coûter près de 3 millions d'euros hors taxe. "C'est le signal du début des travaux portuaires", affirme Jean Morin, premier vice-président du conseil départemental de la Manche. Les conseillers sont en effet en train d'étudier les propositions de deux groupes d'invertisseurs, qui ont répondu à l'appel à manifestation d'intérêt du Département pour réaménager le port de Granville - étendre le port de plaisance et repenser le pourtour du port de commerce. "Nous espérons avoir fait notre choix d'ici la fin de l'année."