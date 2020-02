Port de Nantes Saint-Nazaire : la grève contre la réforme des retraites a fait perdre 120 escales

Le port de Nantes Saint-Nazaire a perdu 120 escales en décembre 2019 et janvier 2020 à cause de la grève contre la réforme des retraites. Cela représente plusieurs millions d'euros. Le port et la Chambre de commerce et d'industrie planchent sur un plan de relance des entreprises touchées.