Port de Nantes-Saint-Nazaire : le trafic plonge encore en 2021

Le trafic du port de Nantes-Saint-Nazaire a encore fortement chuté en 2021 après une mauvaise année 2020 plombée par la pandémie de Covid-19. Le plus fort recul concerne le transport du pétrole et du gaz.

Avec un volume de 19 millions de tonnes, le trafic du port de Nantes-Saint-Nazaire accuse un nouveau recul en 2021 après celui enregistré en 2020. Il s'élevait alors à 28 millions de tonnes, en baisse de près de 9% par rapport à l'année précédente. L'activité reste donc plombée par les conséquences de la pandémie de Covid-19.

Parmi ces conséquences, il y a l'effondrement du trafic des matières énergétiques, le pétrole et le gaz, qui représentent habituellement les deux tiers du trafic global du port. En 2021, le trafic des hydrocarbures a ainsi chuté de 62% rapport à l'année précédente. Les importations de pétrole brut ont cessé en novembre 2020 lors de l'arrêt de la raffinerie TotalEnergies de Donges, elles n'ont pas toujours pas repris.

L'activité du terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne est elle aussi en berne, 78 escales ont été enregistrées en 2021 contre 127 l'année précédente. Le trafic de gaz naturel liquéfié (GNL) a reculé de 40% d'une année sur l'autre. Seul le trafic de charbon destiné à la centrale EDF de Cordemais affiche une hausse par rapport à l'an dernier. Il a atteint 800.000 tonnes l'an dernier, trois fois plus qu'en 2020.

L'éolien marin au secours du port

La baisse d'activité du port de Nantes-Saint-Nazaire concerne aussi le trafic agroalimentaire et celui des containeurs, il recule de près de 9% en un an. Au chapitre satisfaction, les vracs progressent notamment le sable de mer (+20%), le ciment (+21%) et la ferraille de recyclage (+33%). Dans le vert également, le trafic roulier, en hausse de plus de 4% en un an même s'il reste loin de son niveau d'avant la crise, indique le port dans un communiqué.

En 2021, l'embellie est venue grâce à aux énergies marines et à la plate-forme installée à Saint-Nazaire, elle sert de base pour le montage du parc éolien actuellement en construction. C'est sur ce site que sont débarqués et assemblés les différents composants des éoliennes.