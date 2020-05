Port du masque dans l'Intra-Muros de Saint-Malo : le maire Claude Renoult s'explique

Dès mardi 19 mai, Claude Renoult, le maire (DVD) de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) avait annoncé son intention de rendre obligatoire le port du masque dans l'Intra-Muros, la ville close très commerçante et touristique. Ce mercredi, l'élu a signé l'arrêté municipal. Concrètement le port du masque sera obligatoire lors des ponts de l'Ascension et de la Pentecôte de 11h à 18h (c'est à dire du jeudi 21 au dimanche 24 mai et du samedi 30 mai au lundi 1er juin). Cette mesure concerne les quatre rues principales de l'Intra-Muros, la rue Saint-Vincent, la rue Porcon de la Barbinais, la place du Pilori et la première partie de la rue de la Vieille Boucherie. Pour France Bleu, le maire s'explique.

- Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision ?

Claude Renoult : on a déjà obtenu la semaine dernière de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une dérogation pour les plages. Elles sont devenues dynamiques avec l'interdiction de poser sa serviette pour bronzer et de pique-niquer. Une minorité ne suit pas les règles et on va être donc devoir verbalisé durant le pont de l'Ascension. En revanche, l'Intra-Muros est un espace public qui n'était pas interdit durant le confinement. On a constaté le week-end dernier, en particulier dimanche après-midi avec une forte fréquentation, qu'il était difficile de faire respecter la distanciation sociale.

- Ce qui veut dire beaucoup d'attroupements, de files d'attente ?

Claude Renoult : beaucoup de commerçants ont demandé le port du masque à l'intérieur de leurs magasins et ont du limiter le nombre de clients en même temps. Cela génère un peu d'attente dans la rue et ça retombe sur l'espace public. Et comme l'espace est limité dans l'Intra-Muros, j'avais d'abord décidé d'interdire la circulation automobile. Malgré cela à certains moments on est trop proche les uns des autres. C'est pour cela qu'on va rendre obligatoire les gestes barrières, donc le port du masque, dans cette petite partie de l'Intra-Muros durant les deux prochains week-end prolongés de 11h à 18h.

- La mesure est donc provisoire. Vous souhaitez la prolonger au delà de la Pentecôte ?

Claude Renoult : l'arrêté municipal s'arrête le 2 juin juste après la Pentecôte. Ensuite j'attends de savoir quelles vont être les décisions prises par le gouvernement sur les étapes suivantes du déconfinement. Après le 2 juin, la réouverture des cafés et des restaurants est attendue avec la mise en oeuvre de gestes barrières spécifiques. Les professionnels sont en train de réfléchir à la gestion de leurs établissements. Nous aussi on réfléchit à la façon dont l'espace public va pouvoir être réorganisé. On envisage éventuellement que certaines terrasses soient réaménagées. Mais le nouveau dispositif va dépendre des prochaines décisions gouvernementales.