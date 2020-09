Port du masque en entreprise : une évidence chez Schaeffler Orthopédie à Olivet

Depuis le 1er septembre, le port du masque s'impose dans toutes les entreprises pour éviter la propagation du Covid-19. Les salariés ont l'obligation de le porter dans les bureaux, les ateliers et les espaces communs. Ce mardi, Laurent Pietraszewski, le secrétaire d'Etat chargé de la santé au travail, était dans le Loiret.

Une visite ministérielle dans le Loiret

Il a visité Schaeffler Orthopédie située dans la zone des Aulnaies à Olivet, une entreprise spécialisée dans la fabrication de grands appareillages, orthèses et prothèses pour personnes amputées ou handicapées. Une visite pour rappeler les règles du protocole sanitaire qui sont entrées en vigueur ce 1er septembre.

Plus le virus circule plus il faut se protéger

"Quand nous sommes en zone rouge (c'est le cas du Loiret) avec une incidence un peu plus importante qu'ailleurs, avec 50 cas positifs pour 100.000 habitants, il y a nécessité de se protéger davantage" insisteLaurent Pietraszewski. "Plus le virus circule, plus on doit se protéger. Le masque est l'un des outils de protection mais il faut aussi se laver les mains régulièrement, respecter une distance physique la plus importante possible et puis ne soyons pas trop nombreux dans les locaux partagés, vérifions la ventilation, _il y a une responsabilité des employeurs_, elle doit être en état et si elle n'est pas suffisante, il faut ouvrir les fenêtres régulièrement".

La société Schaeffler Orthopédie à Olivet - Lydie Lahaix

Un protocole sanitaire déjà mis en place chez Schaeffler Orthopédie

Une responsabilité qui a toujours été évidente pour Schaeffler Orthopédie, avant même la crise due au coronavirus, une partie des salariés portait déjà un masque pour travailler. Et la mesure s'est généralisée avec le déconfinement. Depuis cinq mois, les 24 salariés ont pris l'habitude de mettre le masque dès qu'ils arrivent dans l'entreprise et ils le gardent toute la journée. Une mesure indispensable pour le directeur du site Jérôme Ciezki.

Masque et distanciation dans l'un des ateliers de fabrication - Lydie Lahaix

"On se croise très régulièrement dans l'atelier et on côtoie aussi des patients qui sont susceptibles d'être plus ou moins malades, donc d'emblée nous avons tous travaillé avec le masque. Ici personne ne l'enlève, on le change à midi après le repas et sinon on n'y touche pas" explique le directeur. "Nous avons un stock de dix semaines de masques, comme ce qui a été demandé par le ministère et on a en plus investi dans des masques en tissus lavables, ce qui fait que _nous sommes autonomes jusqu'en février 2021_".

Toutes les entreprises loirétaines ne sont pas aussi bien préparées à la crise et à ce protocole sanitaire, mais le gouvernement se veut rassurant, il n'y aura pas de contrôles ni de sanctions avant la semaine prochaine.