Port du masque, gel désinfectant, sens de circulation, les magasins creusois rouvrent avec précautions

Nos commerçants ont profité de ce lundi pluvieux pour affiner leurs derniers préparatifs. Toutes les boutiques fermées depuis deux mois sont prêtes à rouvrir, mais avec un maximum de précautions.

"Je vais demander à mes clients de se laver les mains à l'entrée et de porter un masque, assure Caroline Gambardella, la patronne du magasin "Outremer" dans la Grand Rue de Guéret. J'ai un magasin de vêtements, de déco et de bijoux, alors évidemment ici, on a envie de toucher les objets qui nous font plaisir. Moi même je porterai en permanence un masque et passerai mon temps à désinfecter."

"J'ai un peu le trac, sourit la vendeuse, mais c'est comme une nouvelle ouverture pour moi, les clients m'ont manqué. Quand on fait ce genre de métier, on est passioné, et on aime le contact avec les gens. Mais cette reprise ne va pas effacer deux mois sans chiffre d'affaires."

Toucher ou ne pas toucher ?

Dans la boutique Yves Rocher, le télephone sonne beaucoup. "Des clientes prennent rendez-vous pour notre institut de beauté et notre salon de coiffure, explique Nathalie Dalby, mais on ne reprendra ces activités que la semaine prochaine, le temps de se roder."

"On veut être très attentif aux règles sanitaires, on va limiter l'accès a la boutique a deux clients à la fois. On a mis un marquage au sol pour indiquer le sens de circulation. On va demander aux clients de ne pas toucher les produits. Ce sont nos salariées qui seront chargées de leur présenter et de leur remettre en cas d'achat. On est conscients que tout cela va prendre plus de temps que d'habitude."

Dans la boutique Yves Rocher, un sens de circulation à respecter © Radio France - Olivier Estran

Essayer ou ne pas essayer avant d'acheter ?

Ce marquage au sol on le retrouve aussi dans la boutique voisine de vêtements pour enfants Okaïdi. Il y a un sens de circulation, et aucune flèche ne mène vers les cabines d'essayage.

"On les a fermé, précise Anne-Claire, une des vendeuses. Les essayages sont pour l'instant interdits. On est là pour conseiller sur les tailles, et si ça ne va pas, on s'engage a reprendre l'article en magasin. On le désinfectera et on lui imposera une "quarantaine" de 3 jours avant de le remettre en circulation."

Juste en face, dans le magasin de lingerie "Aux caprices de Marie", la jeune patronne Marie Cancigh veut bien laisser ses clientes essayer les parures.

"Si les articles ne sont pas achetés, ils seront désinfectés à la vapeur. J'ai un appareil pour cela. Je désinfecterai aussi les cintres avec du produit."

"Aux caprices de Marie", il sera possible d'essayer les sous-vêtements © Radio France - Olivier Estran

Nos commerçants ont besoin de nous

"Moi j'accepte volontiers le port du masque, réagit Philippe qui sort de la boutique Okaïdi. Pour me protéger et protéger les autres. Et on a moins de risques qu'en supermarché."

Après deux mois d'inactivité forcée, les commerçants indépendants ou franchisés ont grandement besoin de nous retrouver dans leurs boutiques. Ils ont même tourné une petite vidéo pour nous dire leur impatience et leur plaisir de reprendre leur activité.