Port du masque : la souffrance des salariés en centre d'appel à Belfort

"_J'étouffe_, voilà ce que j'entends régulièrement sur le plateau, c'est la phrase que j'entends le plus souvent" affirme Benjamin Cerruti, délégué syndical central SUD chez Téléperformance à Belfort. Le syndicat dénonce les conditions de travail "_catastrophique_s" au sein du centre d'appel : "les salariés suffoquent sous le masque". Une trentaine de salariés se sont ainsi mobilisés ce mercredi devant les portes du site belfortain à l'appel du syndicat.

Buée, chaleur, et cordes vocales qui tirent

Au sein de l'entreprise, environ 190 salariés travaillent dans ce centre d'appel qui gère les relations clients de l'enseigne alimentaire LIDL, et le producteur d'energie EDF. Pour des questions d'ordre technique, plus de la moitié de ces employés sont toujours présents sur le site. Casque sur les oreilles, et masque sur le nez pendant 8 heures, Djamila témoigne : "Il fait très chaud, c'est désagréable, on ressent notre souffle qui revient. Pour ceux qui portent des lunettes comme moi, on a la buée. Là en ce moment, on a des appels difficiles en plus, c'est la fin de la trêve hivernale, ça fait beaucoup". Sarah découvre aussi cette sensation d'étouffement : "Une journée complète à parler tout le temps, on est obligés de parler plus fort, de se répéter car les clients ne nous entendent pas avec les masques. Ca chauffe".

Les salariés demandent des pauses ou des aménagements de poste

Les salariés espèrent avoir une pause en plus, ou un aménagement du poste de travail de manière à pouvoir respirer :"quand on enlève le masque, on a l'impression de respirer à nouveau, c'est génial pour le coup" explique Sarah, employée du centre d'appel à Belfort. Mais le syndicat SUD, à travers la voix de son délégué syndical Benjamin Cerutti déplore le manque de souplesse de la direction : "On nous flique. Si à peine quelqu'un met le masque de travers, on va lui dire de le remettre tout de suite. Et surtout on menace de la sanction disciplinaire. On demande plus de clémence, de pédagogie, et de compréhension".

Un salarié menacé de licenciement

Par ailleurs, les salariés se sont mobilisés pour soutenir l'un de leurs collègues menacé de licenciement. Benjamin Cerruti, représentant SUD explique qu'il est reproché par la direction à ce salarié "d'avoir utilisé chez lui son propre écran plutôt que celui de Téléperformance, on lui reproche d'avoir passé trop de temps avec les clients en appel : 3 minutes 46 secondes en moyenne, alors que la direction nous demande de passer 3 minutes pour chaque client".

La direction répond dans un communiqué

La direction, contactée n'a pas souhaité répondre à nos demandes d'interview mais précise dans un communiqué que "la santé, la sécurité et la protection des salariés est une _priorité absolue pour l’entreprise_. Le site de Belfort applique de manière rigoureuse le protocole national en vigueur - port du masque systématique, respect des mesures d’hygiène et de sécurité dans l’entreprise".