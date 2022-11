Port de commerce de Port-Vendres : retour d'une liaison maritime hebdomadaire avec le Maroc

Il y avait du monde ce lundi au port de commerce de Port-Vendres pour accueillir le "CMA CGM Tanger". Le bateau réalisait sa première escale dans les Pyrénées-Orientales, avec une soixantaine de conteneurs à débarquer. Cela fait trois ans qu'un bateau de la compagnie ne s'était pas arrêté dans ce port. "Cette liaison est historique. Elle existe depuis plus de 15 ans. Mais elle avait été stoppée au moment de la crise sanitaire, concurrencée alors par la route. Quand le prix des carburants baisse, il est parfois plus intéressant de passer par des camions. Désormais, c'est l'inverse", explique Cyril Hervieu le directeur du Port.

Une hausse du trafic de marchandises

Le retour de la compagnie CMA-CGM permet aussi de symboliser la bonne dynamique que connait le site. "On est sur une tendance à la hausse. L'année dernière, on a fait le 3e tonnage historique avec 303 500 tonnes de denrées qui ont transité ici. On espère faire la deuxième meilleure année en 2022 avec près de 310 000 tonnes", ajoute Cyril Hervieu.

Représentants du Port, de la CCI, du département étaient présents ce lundi pour l'arrivée du navire © Radio France - Théo Caubel

Selon lui, le port possède de nombreux atouts. Déjà, il profite de sa proximité avec Saint-Charles. "Il y a aussi le fait que par exemple pour le bateau de CMA-CGM il n'y a pas d'attente. Le navire arrive et il est immédiatement déchargé. Deuxième point important, nous n'avons pas de problème d'emploi. Et troisième, on a des prix attractifs."

Le port compte aussi miser sur l'aspect environnemental. Le trafic maritime réduit le nombre de camions sur les routes. "Avec cette liaison Agadir-Port-Vendres, on diminue de 75 % les émissions de gaz à effet de serre, explique Hermeline Malherbe, présidente du département_. C'est l'équivalent de 100 camions qui ne traverseront plus l'Espagne pour arriver jusqu'à Saint-Charles. Sachant qu'aujourd'hui, la demande client veut plus d'écologie. Donc, il y a de l'ambition." _

Des projets pour le port

D'ailleurs, le département propriétaire du port et la CCI gestionnaire ont des ambitions pour ce site. Ils souhaitent installer le courant à quai pour que les bateaux n'aient plus à faire tourner les moteurs à l'arrêt. Ils souhaitent aussi agrandir de 12 000m² la zone de stockage. Quant au projet de 3e quai, il est toujours d'actualité.