Porté par le 75e anniversaire du débarquement, le tourisme se porte bien en Normandie

Cet été en Normandie, il y a du soleil, souvent, de la pluie, parfois et beaucoup de touristes ! Les professionnels du secteur sont plus satisfaits de la fréquentation en juillet cette année que l'an passé, 59 % d'avis positifs contre 50 % en 2018 selon l'observatoire du tourisme du Calvados.

Calvados, France

Le soleil a été fortement présent dans le Calvados en juillet, les touristes aussi ! La saison a très bien démarré avec le 75e anniversaire du débarquement qui a vu augmenter le nombre de visiteurs étrangers selon l'Observatoire du tourisme du département. "Notamment les vacanciers américains et canadiens, également pour les hollandais et les danois, et une stagnation pour les autres nationalités, détaille Maïwen Tanon, responsable du pôle ingénierie de Calvados Attractivité, on est sur une année au moins identique au 70e anniversaire du D-Day voire supérieure. Pour certains sites, on a des annonces de 5 à 10 % d'estivants supplémentaires."

De bons chiffres malgré l'annonce tardive des cérémonies, un mois avant le 6 juin. "Les visiteurs étaient tout de même au rendez-vous, le taux de réservation dans les hôtels était très élevé et on a même eu des touristes qui se sont déportés sur le sud du Calvados parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver des hébergements sur la côte", poursuit Maïwen Tanon. La semaine du 75e anniversaire du débarquement, du 3 au 9 juin, a généré dans le Calvados plus de 1,2 millions de nuitées touristiques, une hausse de 130 % par rapport à 2018. Dans le Pays d'Auge, l'augmentation a atteint 218 % !

La patrouille de France était à Arromanches pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement © Radio France - Marcellin Robine

Ces statistiques ont pu être établi grâce à une méthode récente développée par l'entreprise Orange : le suivi et la géolocalisation des téléphones mobiles des abonnés de l'opérateur. "Pour les touristes français, on se réfère aux adresses de facturations, ce qui permet de déterminer le département d'origine. Les étrangers, on reconnaît la carte SIM", explique François Rouxelin, en charge de l'observatoire du tourisme pour le département du Calvados. Ces données permettent de "suivre" le parcours des touristes et de voir combien de nuits ils ont passé en Normandie. "Mais aucun risque, tout est anonymisé. Ce qu'on reçoit, c'est un volume de chiffres, on ne peut pas suivre quelqu'un en particulier."

Les professionnels du tourisme satisfaits par le début de saison

L'observatoire de Calvados Attractivité a également réalisé une enquête de conjoncture auprès des professionnels du tourisme sur le mois de juillet. Globalement, la fréquentation est satisfaisante et supérieure aux trois années précédentes : 59% d’opinion favorable en 2019, contre 50% en 2018, 25% en 2017 et 2016. Un bon début de saison et les professionnels se montrent majoritairement confiants sur leur activité pour le mois d'août.