Cinq organisations syndicales ont appelé à la grève contre un projet de réorganisation du ministère de la Culture. Les touristes devront attendre pour visiter Versailles mais aussi le Château de Vincennes, les Tours de Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et encore le Panthéon.

Île-de-France, France

De grands lieux touristiques franciliens n'ont pas ouvert mardi matin en raison d'un mouvement social à l'appel de cinq syndicats. Une grève qui touche les musées d'Orsay et de l'Orangerie, Versailles et le Centre des monuments nationaux . Le Château de Vincennes, les tours de Notre-Dame, l'Arc de Triomphe et le Panthéon sont également impactés.

Mardi 19 juin 2018, en raison d'un mouvement de grève, le château, les châteaux de Trianon et le Grand Parc seront fermés au public. Les jardins seront ouverts jusqu'à 17h. — ChateaudeVersailles (@CVersailles) June 19, 2018

A l'origine de cette colère, un projet de réorganisation du ministère de la Culture qui selon les syndicats toucherait 1 500 fonctionnaires.

Les personnels ont voté la grève et sont massivement mobilisés. Ils exigent une vraie politique ministérielle des personnels et des emplois fondée sur l’égalité de traitement, la revalorisation des carrières, l’expertise professionnelle et le retrait du projet de gestion directe. L’intersyndicale va demander à être reçue au cabinet de la ministre indique un communiqué de l'intersyndicale