Brussanges à Bessières fabrique les célèbres pâtes cheveux d'ange, distribuées par Panzani.

Jeudi, l'une des salariés est restée à la porte quand elle a voulu entrer. Les serrures avaient été changées. Et ce vendredi, en essayant à nouveau d'intégrer les locaux, les salariés ont découvert qu'une solide chaîne avait été installée sur le portail d’entrée et qu'une partie des machines avaient disparu.

Chantal Lacroux, l'une des quatre salariés de l'entreprise Brussanges* de Bessières est consternée :

"On était tous en congés. J'ai eu un appel pour un déplacement de mobilhome [qui servait de logement à un cadre espagnol de l'usine Brussanges, NDLR] qui était à l'intérieur du bâtiment. Et quand je suis arrivée les bâtiments étaient fermés à clé. On avait changé la serrure. Ce (vendredi) matin on est revenu, pensant avoir un rendez-vous avec tous les employés, quand on est arrivé : il y avait une chaîne au niveau du portail d'entrée. Mon collègue qui a pu rentrer hier (jeudi) après-midi, a vu qu'il manquait des machines de production sur le site. On a demandé où elles étaient. On nous a dit qu'elles étaient parties en réparation mais on n'a pas eu d'explication. Par contre, des voisins ont vu que des machines étaient sur des camions et qu'elles partaient. On comprend pas du tout. On est très inquiet pour notre avenir. Cela rappelle d'autres scénarios : Molex et tout ce qu'il s'est passé ou d'autres entreprises..." Chantal Lacroux