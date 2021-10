Portes ouvertes à la prison de Dijon "on n'est pas que des porteurs de clés"

Une journée "portes ouvertes" consacrée à la découverte des métiers de la pénitentiaire s'est déroulée ce jeudi à la maison d'arrêt de la rue d'Auxonne à Dijon. Plus de 50 agents de la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires étaient rassemblés pour échanger sur leur quotidien et leurs formations. Des personnels qui étaient chargés de faire "découvrir la richesse" de certains métiers, notamment ceux de surveillants, ainsi que les "évolutions possibles".

Briser les préjugés au sujet de métiers méconnus

Ce jeudi en début d'après-midi, 200 élèves de lycées proposant un bac pro "métiers de la sécurité" étaient présents. Ils venaient de Dijon mais aussi de Nevers (Nièvre), de Montbéliard (Doubs) et de Paray-le-Monial (Saône-et-Loire). Parmi les autres participants figuraient des étudiants en AES (Administration Economique et Social) ou de la faculté de droit de Dijon.

La maison d'arrêt de Dijon ouvrait ses portes ce jeudi à des lycéens et des étudiants pour les inciter à choisir un métier de la pénitentiaire © Radio France - Annelaure Labalette

Parmi les professionnels qu'ils ont rencontré, Brahim, lui s'occupe du quartier des mineurs. Un poste à responsabilité comme il l'a expliqué à ces jeunes visiteurs. Quand vous choisirez votre futur métier a t-il dit en substance, ne vous laissez pas aveugler pas certaines images faussées. "Beaucoup de gens lorsqu'on parle de nos métiers voient les clés et la matraque or nous avons une arme bien plus redoutable : c'est la parole". Pour exercer ces métiers, il faut "avoir la fibre" d'ailleurs Brahim voit avant tout son rôle comme celui d'un éducateur.

Une unité d'élite en prison

On change complètement d'ambiance avec Karim qui travaille au sein de l'ERIS, le groupe d'intervention de l'administration pénitentiaire, un peu l'équivalent du GIGN chez les gendarmes. Des hommes en noir, cagoulés et harnachés jusqu'aux yeux avec des armes. Karim donne des précisions sur ses missions au quotidien. "On s'occupe de tout ce qui est dangereux dans les prisons avec notamment les transferts de détenus à risque liés aux affaires de grand banditisme ou aux affaires de terrorisme. On s'occupe aussi de la sécurisation de procès médiatiques ou bien des prises d'otage en prison : mutineries, émeutes sans oublier des prisonniers récalcitrants."

Les visiteurs ont pu découvrir le matériel et notamment les fourgons cellulaires utilisés à Dijon © Radio France - Annelaure Labalette

Quelques armes à la disposition des hommes et des femmes membres de l'ERIS © Radio France - Annelaure Labalette

Des métiers d'avenir

Charlène, 8 ans de pénitentiaire derrière elle, est surveillante au sein de la "brigade de relations extérieures" c'est à dire qu'elle gère les parloirs. Elle n'avait jamais vraiment envisagé ce métier avant. "Je n'étais absolument pas destinée à ces métiers là, je devais devenir kinésithérapeute. Le cheminement de ma vie en a décidé autrement. Mon conjoint travaillait dans l'administration pénitentiaire, c'est lui qui m'a dit que ces métiers sont des métiers d'avenir où il y a beaucoup de choses intéressantes à faire". Charlène explique qu'elle "ne regrette pas du tout" son choix. "J'ai beaucoup appris sur la nature humaine et sur moi-même, j'ai découvert que je pouvais m'adapter à des situations pénibles, difficiles et violentes alors qu'à la base je ne m'en sentais pas capable".

Le paquetage reçu par les détenus lors de leur arrivée à la maison d'arrêt de Dijon © Radio France - Annelaure Labalette

A l'intérieur notamment des couverts pour les repas des détenus © Radio France - Annelaure Labalette

Du bas de l'échelle aux plus hauts sommets de l'administration

L'administration pénitentiaire recrute à tout moment de l'année. Il n'y aucune condition de diplôme pour devenir adjoint administratif. Pour un poste de surveillant ou d'adjoint technique vous aurez besoin d'un brevet, d'un CAP ou d'un BEP. Mais si l'on retient un enseignement de ces journées c'est qu'il est possible de commencer au plus bas de l'échelle et de terminer sa carrière à un poste à responsabilités comme directeur de prison.

