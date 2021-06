Portes ouvertes chez nos artisans alsaciens ce week-end.

Le Salon du Savoir-faire se déroule sur trois sites pour cette édition 2021 ; Molsheim, Bergbieten et Wasselonne.

Julien et Jodie SIEGLER

Trois artisans ont mis à disposition leurs locaux pour servir de lieux d'exposition temporaire pour respecter les conditions sanitaires. Le paysagiste ALSAVERT à Bergbieten. L'électricien-chauffagiste-sanitaire Ets LAURENT ECK à Wasselonne. Et la vitrerie-miroiterie JULIEN SIEGLER à Molsheim, où nous étions présents ce vendredi matin pour participer à une démonstration plutôt spectaculaire de découpe de vitre à feuillet en direct..

Sur place plusieurs artisans seront présents ce week-end pour exposer des exemples de leurs productions. Une belle manière de voir et de comprendre les savoir-faire locaux avec des professionnels passionnés. Comme Guillaume JUND, présent sur place, Maitre artisan couvreur, il a pour l'occasion installé des petites toiture pour permettre de mieux observer cet art souvent haut perché.

Guillaume JUND © Radio France - Maxime Dillinger

Pour plus d'informations : Les trois sites vous accueillent de 10h à 18h où une multitudes d'autres artisans (Peintre, Joaillier, Photographe, Viticulteur, Pâtissier, Coutelier, etc..) vous attendent. Pour plus d'informations : Facebook Ass. Savoir-Faire

Son 1 Copier

Son 2 Copier

Son 3 Copier