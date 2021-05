Portes ouvertes samedi au CFA de Marguerittes

Vous recherchez un apprentissage, pour vous, pour vos enfants ? Ce samedi 29 mai, le CFA de Marguerittes ouvre ses portes, et en présentiel. Ce seront d'ailleurs ses premières portes ouvertes (en présentiel) en tant que « Purple Campus Marguerittes ». Les dernières portes ouvertes virtuelles ont réuni 125 candidats, contre plus de 500 candidats les années précédentes en version présentielle. "Les équipes recrutement ont dû redoubler d’efforts et ont reçu les jeunes en entretiens individuels. Tout le retard a pu être pratiquement rattrapé", précise la direction du CFA, mais il reste des places et des offres d’entreprises. Et il n’est donc pas trop tard pour s’inscrire.

Environ 200 offres de contrats d’apprentissage proposées

Les secteurs en tension sont principalement l’hôtellerie/restauration, le commerce et la logistique.

Chaque année Purple campus Marguerittes forme plus de 1000 apprentis, sur les secteurs vente/commerce/management, gestion, santé, industrie, tourisme/hôtellerie/restauration, mécanique auto/moto/cycle, logistique… du CAP au bac+3.