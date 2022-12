Porto-Vecchio : Rééquilibrer résidences principales et secondaires avec le plan logement "Accasassi"

ROBERT PALOMBA / ONLY FRANCE / Only France

Ce plan prévoit la construction de 1 000 logements -environ une centaine par an- dont un tiers de logement sociaux. L'objectif affiché par la municipalité : rééquilibrer résidences principales et secondaires qui représentent aujourd'hui 62% du parc immobilier de Porto-Vecchio. Ces dernières représentent également 85% des constructions neuves sur le territoire communal.

« On gagne de la population qui naît sur la commune et dans le même temps, on a perdu 1 000 jeunes parce qu'on n'a pas d'endroit où les loger et de solutions à leur offrir » explique Michel Giraschi, premier adjoint au maire de Porto-Vecchio, en charge du Logement et du Foncier.

Et d’ajouter : « 70% des foyers porto-vecchiais seraient éligibles à un logement social, ce qui montre un décalage énorme avec le marché immobilier actuel, surtout qu'on se retrouve avec une concurrence très importante des résidences secondaires, 85% des logements qui ont été produits sur ces 10 dernières années ont été captés par le marché de la résidence secondaire. On a besoin de logements locatifs sociaux, on a besoin de logements intermédiaires pour permettre aux gens qui travaillent, aux foyers de la commune qui travaillent, d'avoir des perspectives dans l'accession au logement, qu'il s'agisse de louer ou d'acheter et aussi une partie en marché libre. Si on n'intervient pas, si la commune n'intervient pas pour avoir 1 000 logements pour les Porto-Vecchiais, il faudrait en construire 8 à 10 000 sur la décennie à venir ».

Pour la mise en oeuvre de son plan logement 2023-2033 "Accasassi", la Ville de Porto-Vecchio a déjà acquis quelques 7 millions d'euros de foncier qui permettront le construction de 300 à 350 logements. Les premiers devraient être habitables d'ici 24 à 30 mois.