Porto-Vecchio surtaxe les résidences secondaires, y compris familiales ( pour l'instant ... )

« Nous voulons rééquilibrer le parc des résidences secondaires et principales ». Jean-Christophe Angelini, le maire de la cité du sel, dit vouloir changer le quotidien de la ville et de ses habitants. Comment ? en surtaxant les résidences secondaires. Et la 3eme ville de Corse n’en manque pas. 5000 maisons ou appartements ne sont ouverts que quelques semaines par an. Des lits froids qui sont aussi une concurrence au secteur touristique marchand.

Porto-Vecchio : 5.000 résidences secondaires soit 63 % de son parc logement

« Il faut engager une mutation profonde, en changement de trajectoire et cette majoration de taxe va nous permettre de transformer la ville ». La hausse de la taxe rapportera près de 2 M€ par an à la commune. Elle concerne toutes les résidences secondaires, y compris les maisons familiales. En tout cas, pour l’instant ...

