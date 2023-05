PORTRAIT - 24 Heures du Mans : Lucette Péan, commissaire pendant 40 ans, va rendre son drapeau cette année

Cela fait quatre décennies qu'elle agite ses drapeaux sur le bord du circuit des 24 Heures du Mans. Lucette Péan fait partie du paysage de la course, mais, à 70 ans, elle va vivre sa dernière édition pour le centenaire, de peur de faire "l'année de trop", sourit-elle. Elle qui a participé à 43 reprises à cet événement, cette ancienne pilote de rallye, fan d'automobile, dont la maison est tapissée de médailles et de photos.

L'ancien directeur des 24 heures du Mans (1981-2000) et ancien pilote, Marcel Martin, lui a même dédicacé une photo qu'elle conserve précieusement. © Radio France - Yvan Plantey

"J'étais la première femme en France et ils ne m'ont pas fait de cadeau"

Cette ancienne commerçante de la place de l'Éperon discute régulièrement avec Marcel Martin, le directeur de l'époque, qui l'invite à devenir commissaire. Au début, elle refuse catégoriquement avant de se laisser tenter. "Ils m'ont fait passer un examen, je m'en souviendrai toute ma vie. J'étais la première femme en France et ils ne m'ont pas fait de cadeau", se souvient Lucette.

L'une des armoires où elle conserve certaines médailles de sa collection. © Radio France - Yvan Plantey

Parmi les nombreuses distinctions accrochées sur ses murs, l'une trône au milieu de son salon. La médaille d'or que lui décerne la fédération française du sport automobile en 1994 et qui récompense "un commissaire chaque année dans le pays". Elle ajoute : "On ne l'a qu'une fois dans une vie. Celle-ci, je la garde, ils la mettront dans mon tombeau !"

"Pour le dire vulgairement : je me suis envoyée en l'air sur une Porsche !"

À côté d'elle, le regard plein de tendresse de sa fille Lydie. Contrairement à son frère, elle n'est pas franchement passionnée par les sports automobiles. Pourtant, elle "profitait d'avoir des places pour passer ses week-ends sur le circuit. Je suis même allée sur la mythique ligne droite des Hunaudières. C'était très spectaculaire". L'exceptionnel devient au fil des années "la routine de voir sa mère agiter les drapeaux sur les 24 Heures du Mans. C'était la seule femme, mais elle a été cheffe de poste pendant plusieurs années et il fallait que ça file droit".

Jusqu'à l'horloge de Lucette... ! © Radio France - Yvan Plantey

Un tempérament qui l'empêchera d'abandonner, alors qu'elle est fauchée par une Porsche en 2013, lors d'une course de GT Tour. Une première voiture est accidentée "et l'autre derrière n'a pas freiné. Pour le dire vulgairement : je me suis envoyée en l'air sur une Porsche ! Mon corps a été projeté en l'air", dédramatise Lucette Péan. Résultat : le tibia-péroné fracturé, idem pour la malléole, un déplacement des lombaires et plusieurs semaines passées en fauteuil roulant.

Les couloirs de sa maison sont autant de raisons d'y accrocher des souvenirs des 24 Heures du Mans. © Radio France - Yvan Plantey

Un événement qui ne l'empêche pas de revenir sur le circuit par la suite : "C'est une passion de toute façon. Si on n'est pas passionné, ce n'est pas la peine." Elle seule veut décider de clore ce chapitre automobile dans sa vie. "Enfin, je viendrai quand même sur le circuit, mais plus avec un drapeau !", conclut-elle.