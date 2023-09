Portrait. Ces bénévoles des Restos du Cœur de Saint-Étienne ont connu Coluche

Si l'expression "les opposés s'attirent" avaient un visage, ce serait sans hésiter celui de Paul et Marcelle. Le premier est discret. "Moi j'embête personne, je ne dis rien du tout ! Je travaille dans mon coin et puis c'est tout". La seconde n'a clairement pas sa langue dans sa poche. "Je suis la mémé alors je leur dis vous avez intérêt à vous tenir à carreaux. Ils m'estiment encore bien, enfin j'espère que ce ne sont pas des faux-culs !"

"Coluche nous avait invités à Paris pour deux jours"

Et pourtant, ils se supportent depuis plus de 60 ans. Ils servent même ensemble aux Restos du Cœur. C'est Paul qui a créé l'antenne de Saint-Etienne en 1985. Coluche en personne l'avait reçu pour le remercier. "Il nous avait invité à Paris, à la Tour Montparnasse. Il nous a payé le voyage, l'hôtel, le repas, tout ! Après son discours il nous avait serré la main. Toujours avec le sourire, il était gentil, formidable", se souvient le bénévole.

Paul et Marcelle ont des montagnes de photos d'époque, lors des premières distributions. © Radio France - Marine Clette

Une mémoire encore pleine d'émotion pour Paul. " Moi j'ai dit c'était formidable que ça continue comme ça ! J'aurais jamais pensé. je me disais Coluche est mort c'est fini", confie le vieil homme les larmes aux yeux.

L'antenne a survécu. Elle sert aujourd'hui 1300 personnes. Marcelle elle est toujours aussi humble. "On me dit tu as un cœur trop gros. Moi, je me trouve normale, comme tout le monde. Je n'ai rien de plus." Et toujours aussi têtue ! "Ce n'est pas 90 ans que je vais changer mes habitudes. C'est trop tard pour me mettre sur le droit chemin !"

90 ans et toutes leurs dents

Après presque 40 ans de service, Marcelle et Paul sont toujours en forme. "Je mets la tête au fond du congélateur pour aller chercher la marchandise quand elle est profonde. Ils me disent, mais comment tu fais à ton âge ? Je leur réponds du tac au tac que tant que la mémé tiendra le coup, elle sera là !", lance Marcelle dans un rire. Paul de compléter : "Oh ça remplace la gymnastique ! C'est gratuit en plus !", s'amuse le nonagénaire.

Et malgré des journées éprouvantes, "On n'est jamais fatigués", affirme Paul, "Moi, je m'occupe du pain et après je m'occupe des cartons : les attacher, les casser, ça occupe !" Marcelle elle est donc dans les congélateurs pour distribuer les denrées aux bénéficiaires "Quand on a fait une journée là bas, on se sent bien. On a accompli sa journée. On a fait du bien à tout le monde, enfin j'espère. Que demander de plus ?" conclut la bénévole stéphanoise.

Le récit des premières distributions

